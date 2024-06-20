استعلم حالاً.. اعتراضات نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا

اعتراضات نتائج السادس الابتدائي 2024 هذا ما يهتم به الكثير من الطلاب من جميع محافظات العراق خلال هذه الفترة، لقد تقدم عدد كبير من الطلاب على اعتراضات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، وقام قام الطلاب المتقدمين بدفع كامل الرسوم للاعتراضات والتي تصل قيمتها 3000 دينار عراقي لكل مادة، ويمكن للطالب تقديم الاعتراض لأكثر من مادتي ولكن لم يحصل على قيمة الرسوم حالة عدم وجود أي أخطاء في النتيجة،

وفي حالة وجود أخطاء يتم استرداد المبلغ بالكامل دون خصم دينار واحد، وهذا ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية قبل أن تعلن عن فتح باب التسجيل، يعيش الطلاب حالة من القلق ويرغبون في معرفة نتائج الاعتراضات، حيث ظهرت النتائج في عدة محافظات قبل عيد الأضحى ولمعرفة موعد اعلان اعتراضات نتائج السادس الابتدائي 2024 في باقي المحافظات ترقبوا معنا.

اعتراضات نتائج السادس الابتدائي 2024

عدد كبير من الطلاب تقدموا بعملية اعتراضات نتائج السادس الابتدائي الدول الاول للعام الدراسي 2024، وهناك عدة محافظات قامت بالإعلان عن النتائج وتم تعديل نتائج عدد كبير من الطلاب، ومازالت وزارة التربية والتعليم العراقية تواصل المهام في إعادة تصحيح كراسات الامتحانات لطلاب الدور الأول، ومن المؤكد أن يتم إصدار نتائج الاعتراضات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وعودة المعلمين إلى دوام العمل الطبيعي، وفور الانتهاء من التصحيح يتم إعلان باقي المحافظات بشكل تدريجي على أن ترفع إلكترونياً والاستعلام بالرقم الامتحاني للطالب.

رابط الاستعلام عن اعتراضات نتائج السادس الابتدائي العراق

لمعرفة النتائج في المحافظات العراقية عليكم اتباع مايلي: