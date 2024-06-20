“المشاكسين خلصوا عيد”.. استقبل الان تردد قناة توم وجيري القط والفأر 2024 وعيش اللحظة بجودة خيالية

استطاعت قناة توم وجيري من التربع على عرش القنوات الفضائية عبر منصة اليوتيوب، وكذلك في فترة عرضها على شاشات التلفاز، التي عملت على جذب ملايين المتابعين في كافة الدول العربية، فضلاً عن أن القناة حققت نجاحًا كبيرًا وشعبية غير عادية في الفترة الأخيرة التي قامت بنقل وإذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، ويمكنك التعرف على التردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل الان تردد قناة توم وجيري الجديد

يرغب الكثير من المتابعين في استقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري، ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني مميز، يمكنك العمل على مشاهدته ومتابعته بشكل مستمر، كما في المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي قناة توم وجيري هو نايل سات.

تردد قناة توم وجيري هو 12149.

استقطاب توم وجيري يكون أفقي.

معامل الترميز توم وجيري هو 27500.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تنزيل تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد

كما أن لقناة توم وجيري تردد أخر وجديد يمكنك العمل على تنزيل القناة عبر أجهزة الرسيفر، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-