تابع hd.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمة للعربية عبر قناة الفجر الجزائرية وAtv التركية

يبحث الكثير من المتابعين عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، والذي كان قد تم إطلاقه منذ حوالي 5 سنوات وقد حققت خلال تلك الفترة نجاح كبير، وأصبح له متابعين من جميع بلاد العالم، وهو يعتبر من الأعمال التاريخية التي تحكي تاريخ حقبة من تاريخ الحكم العثماني ونشأة الدولة العثمانية والصراعات التي يواجهها السلطان عثمان حتى يمكنهم التصدي إلى الأعداء ويوسع حدود الدولة ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

ينتظر المتابعين عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 بشدة، والتي تحكي عن تمكن الجيش العثماني من الإحاطة بمدينة بورصة ومحاولة ضمها لحدود الدولة العثمانية، ومن المقرر أن تعرض الحلقة خلال الأسبوع القادم في يوم الأربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8 مساءً وأيضاً يمكن إعادة مشاهدة الحلقة مرة أخرى يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية المدبلجة في تمام الساعة 11 مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية غير مدبلجة من خلال استخدام الترددات التالية: