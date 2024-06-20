من أجل حسم التأهل مبكرًا.. موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في اليورو 2024 والقنوات الناقلة

يستعد اليوم منتخب الدنمارك لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب إنجلترا، ويحتضن لقاء المنتخبين اليوم ملعب “دوتش بانك بارك”، ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام حاليًا في ألمانيا وتنتهي يوم 14 من شهر يوليو القادم 2024.

موعد مباراة الدنمارك وإنجلترا في اليورو 2024

يلتقي اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو منتخبي الدنمارك وإنجلترا في إطار بطولة اليورو في تمام الساعة 7 مساءً، ويأمل من خلال هذا اللقاء أن يحسم المنتخب الإنجليزي التأهل مبكرًا، خاصة بعدما حقق الفوز على منتخب صربيا في الجولة الماضية بهدف نظيف.

القناة الناقلة لمباراة الدنمارك وإنجلترا في بطولة أوروبا

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لجميع مواجهات البطولة، لذا يبث لقاء اليوم عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2، ويعلق على أحداث المواجهة المعلق خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا ضد الدنمارك في بطولة الأمم الأوروبية

من المتوقع أن يخوض المنتخب الإنجليزي لقاء اليوم بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر – مارك جويهي- جون ستونز – كيران تريبيير.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد – ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيل فودين – جود بيلينجهام – هاري كين.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الدنمارك أمام إنجلترا في أمم أوروبا

قد يخوض المدير الفني لمنتخب الدنمارك مباراة اليوم بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: أندرسن – فيسترجارد – كريستنسن.

خط الوسط: إريكسن – هوجبيرج، ويند – ألكسندر باه – فيكتور كريستنسن.

خط الهجوم: هويلوند – هولماند.

ترتيب مجموعة منتخبي إنجلترا والدنمارك بكأس أمم أوروبا