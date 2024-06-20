【﻿كم الدولار في بغداد】 سعر 100 دولار في العراق اليوم في السوق السوداء والبنك المركزي بعد العيد

يثير سعر صرف الدولار في العراق اليوم استفسارات المواطنين بالنسبة في البلاد، حيث يعد صرف الدولار أحد أهم مؤشرات العملات المتداولة، مما يجعله محل متابعة مستمرة من جانب العديد من الأفراد، في البنك المركزي العراقي، يعتبر سعر دولار ثابت منذ وقت طويل، مع صعوبات شديدة في الحصول عليه مما أتح مجال للسوق الموازية بالانتشار، من جهة أخرى، تظهر قيمة 100 دولار في السوق السوداء بتفاوتات كبيرة وتقلبات ملحوظة، ويتأثر سعرها بالعديد من العوامل الخارجية والتجارية.

سعر 100 دولار في العراق اليوم في السوق السوداء

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، شهدت سعر صرف الدولار اليوم الخميس 20 يونيو 2024 ارتفاعاً في السوق السوداء خلال اليوم الحالي، ارتفع سعر 100 دولار في مختلف المدن الرئيسية في العراق مع ارتفاعا بسيط، وفيما يلي أسعار الصرف في بعض المدن:

المدينة سعر الدولار (دينار عراقي) أربيل 147,125 بغداد 147,200 البصرة 147,100 الموصل 147,200 السليمانية 147,100

يُذكر أن ارتفاع أسعار الدولار يأتي على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، وقد تسبب هذا الارتفاع في تقليل قيمة الدينار العراقي وزيادة الضغوط على المواطنين.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

تشهد سوق صرف العملات للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي استقرار في البنك المركزي، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1,312.66 دينار عراقي.،وفي مقابل ذلك، سجلت الأسعار التالية لمختلف الوحدات من الدولار الأمريكي:

الكمية بالدولار الأمريكي القيمة بالدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,312.66 دينار عراقي 5 دولارات أمريكية 6,563.31 دينار عراقي 10 دولارات أمريكية 13,126.61 دينار عراقي 15 دولار أمريكي 19,689.92 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 65,633.07 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 131,266.13 دينار عراقي 250 دولار أمريكي 328,165.33 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 656,330.65 دينار عراقي 1,000 دولار أمريكي 1,312,661.30 دينار عراقي 2,500 دولار أمريكي 3,281,653.25 دينار عراقي 10,000 دولار أمريكي 13,126,613.00 دينار عراقي

من المتوقع أن تستمر هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حتى يتم اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية فعّالة تعيد الاستقرار إلى السوق المالية العراقية.