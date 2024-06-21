”جدد المنحـــة“ رابط تجديد المنحة البطالة 2024 بالجزائر anem.dz والشروط اللازمة 

تجديد المنحة البطالة، تقدم الحكومة الجزائرية منحة شهرية للعاطلين عن العمل وذلك لتوفير دخل لهم يساعدهم على توفير متطلباتهم واحتياجاتهم الاساسية في ظل غلاء الاسعار والظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد، وذلك ايمانا بدور الحكومة في إعانة كل الفئات المحتاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمستفيدين من منحة البطالة يمكنهم الاستمرار في الحصول على الدعم حتى بعد انتهاء المدة المحددة بشرط استمرار توافر شروط الاستحقاق وذلك من خلال التقدم بطلب تجديد المنحة الكترونيا، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال كيفية تجديد منحة البطالة والشروط المطلوبة.

رابط تجديد المنحة البطالة 2024 بالجزائر تتيح الحكومة الجزائرية إمكانية التقدم على طلب تجديد المنحة الكترونيا وبالتالي استمرار الاستفادة من الدعم لشهور أخرى، تأتي هذه الخدمة في اطار حرص الحكومة على التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط وخطوات تجديد المنحة البطالة : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال الرقم الهوية ورقم التسجيل.

اضغط على خيار “تجديد منحة البطالة” ثم ادخل البيانات المطلوبة وانقر على “التالي”.

سيطلب منك ادخال بعض المعلومات الشخصية تحقق من صحتها ثم اضغط على ايقونة “تمديد طلبي”. شروط تجديد المنحة البطالة لتتمكن من تجديد المنحة البطالة لابد أن تكون شروط الاستحقاق لازالت متوافرة في المستفيد، وهذه الشروط وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والشروط المطلوبة هي : أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بصفة دائمة داخل الأراضي الجزائرية.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 عاما و 40 عاما.

ألا يكون لديه عمل أو مصدر دخل ثابت.

أن يكون من المحتاجين للدعم الاجتماعي بالفعل.