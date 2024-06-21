لولو الشطورة وميدو المشاغب.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasa TV على نايلسات وعربسات 2024

تردد قناة وناسة 2024 Wanasa TV على نايلسات وعربسات 2024

قناة وناسة كونت شعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب برامجها المتنوعة التي تناسب الأطفال بمختلف أذواقهم وميولهم والتي تعرض على مدار الساعة دون توقف، وتقدم قناة وناسة أغاني وأناشيد رائعة نالت شهرة واسعة وانتشار كبير بين الأطفال وأصبحوا يرددونها باستمرار بعد أن استمتعوا بها وحفظوها عن ظهر قلب وصاروا ينتظرونها كل وقت دون ملل أو سأم، ومن أبرز أغاني القناة لولو صارت شرطية ولولويات صغار ولولو اتسرقت ولولو الشطورة ولولو عايزة ماما وغيرها، وفيما يلي نقدم لكم احدث ترددات قناة وناسة.

تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة وناسة عرب سات