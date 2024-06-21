لولو الشطورة وميدو المشاغب.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasa TV على نايلسات وعربسات 2024

قناة وناسة، في السنوات الاخيرة أصبحت قناة وناسة من أكثر القنوات المتخصصة للاطفال نجاحا وتحقيقا لنسب مشاهدة مرتفعة وذلك بعد أن استطاعت جذب ملايين الأطفال من مختلف انحاء الوطن العربي للالتفاف حولها ومتابعة ما تقدمه بشغف واهتمام بالغ، وذلك لأنها تعرض محتوى مميز وفريد احبه الاطفال وأثار انتباههم وصارت هي قناتهم المفضلة ووسيلتهم لقضاء وقت ممتع، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وطريقة ضبط التردد.
تردد قناة وناسة 2024 Wanasa TV على نايلسات وعربسات 2024
قناة وناسة كونت شعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب برامجها المتنوعة التي تناسب الأطفال بمختلف أذواقهم وميولهم والتي تعرض على مدار الساعة دون توقف، وتقدم قناة وناسة أغاني وأناشيد رائعة نالت شهرة واسعة وانتشار كبير بين الأطفال وأصبحوا يرددونها باستمرار بعد أن استمتعوا بها وحفظوها عن ظهر قلب وصاروا ينتظرونها كل وقت دون ملل أو سأم، ومن أبرز أغاني القناة لولو صارت شرطية ولولويات صغار ولولو اتسرقت ولولو الشطورة ولولو عايزة ماما وغيرها، وفيما يلي نقدم لكم احدث ترددات قناة وناسة.
تردد قناة وناسة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11559
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة وناسة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
طريقة ضبط تردد قناة وناسة
ولتنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال والاستمتاع بمشاهدة برامجها المميزة قم بضبط التردد على النحو التالي :
- من جهاز التحكم ادخل الى الاعدادات.
- ثم اختر التركيب، وحدد الطريقة اليدوية.
- اختر نوع القمر الصناعي ثم ادخل التردد في الخانة المخصصة.
- ثم اتبعه بإدخال باقي الاعدادات الموضحة بشكل صحيح واضغط على “بحث”.