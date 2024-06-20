100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر يوليو 2024 والتموين تحدد الفئات المستحقة

100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر يوليو 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ليحظى على اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء أسعار المواد والسلع الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياًَ على حقيقة الخبر ورد وزارة التموين على هذا الخبر المتداول …..

100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر يوليو 2024

ويبحث عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة خبر الـ 100 جنيه زيادة في بطاقة التموين شهر يوليو 2024، والذي تردد في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي ورصدت وزارة التموين الأخبار المتداولة لتؤكد أنه مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة .

كما أكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادات في بطاقات التموين الفترة المقبلة، وذلك لعدم وجود الدعم الكافي وأن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية للمواطنين مع بداية كل شهر دون تأخير، بقيمة 50 جنيه للفرد ، هذا بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة بلدي لكل مواطن يومياً وكانت الوزارة اعلنت عن تغيير سعر رغيف العيش البلدي المدعم ليصبح 20 قرش بدلاً من 5 قروش.

من هي الفئات المستحقة لإضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين

وأضاف “المصيلحي” في نهاية حديثه إلى أنه في حال إصدار قرار بشأن الزيادة سوف يكون القرار من قبل مجلس رئاسة الوزراء، وسوف يتم نشر الخبر على موقع الوزارة وعلى القنوات الفضائية المصرية، وسوف تقوم الوزارة بإختيار الأسر الأولى بالرعاية وهي: