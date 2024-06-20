رابط التسجيل في منفعة الأسرة عمان 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر منفعة الأسرة من أكثر المنح المالية التي يتم تقديمها إلى جميع المتقدمين داخل دولة عمان، فضلاً عن أن هذه المنفعة تستقطب الأسر الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، عن طريق التسجيل في صندوق الحماية الاجتماعية، الذي يحمل الكثير من الخدمات المالية وامنح التي يتم توفيرها لجميع المتقدمين بالدولة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

ما هي شروط القبول في منفعة عمان 2024؟

حتى يحق للأسر التقديم في منفعة عمان والحصول على قيمة الدعم المالي المقدم، الذي يصل قيمته لـ 430 ريال عُماني، وفقًا لبعض الشروط التي تتمثل في الأتي:-

يجب أن تكون الأسرة بأكملها عُمانية الجنسية.

كذلك يجب ألا يكون لدى الأسرة أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن يكون لدى الأسرة أفراد بالمراحل الدراسية.

عدم توافر عائل يقوم بالصرف على الأسرة.

ألا يكون رب الأسرة موظفًا أو لديه دخل شهري.

يمكن لجميع الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة التقديم في منفعة الأسرة.

طريقة التسجيل في منفعة الأسرة بعمان

جاءت أبرز خطوات التسجيل في منفعة الأسرة داخل دولة عمان والحصول على الدعم المادي المقدم لهم شهريًا، وفقًا لما يأتي:-