الكشوفات ظهرت هسّـــه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق spa.gov.iq/umbrella

الوجبة الأخيرة، المتقدمين للحصول على منحات الرعاية الاجتماعية والراغبين في الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للفئات الفقيرة والمحتاجة والتي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يمكنهم الان الاستعلام عن موقفهم من المنحة وهل تم الموافقة على طلبهم أم لا من خلال الخدمة الالكترونية الذي وفرته وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط اسماء المقبولين وشروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

تسعى الحكومة العراقية الى مساعدة قطاع عريض من الشعب من أجل رفع مستواهم المعيشي واعاناتهم على تلبية متطلباتهم وتوفير احتياجاتهم الاساسية لعيش حياة كريمة بلا اعباء مادية خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار وقلة الدخل، وذلك من خلال منح وجبات الرعاية الاجتماعية، والتي يمكن لأي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة التقديم اليها، ولمعرفة الاسماء التي تم اختيارها للاستفادة من الدعم الوجبة الاخيرة اتبع الخطوات التالية :

الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

من الخدمات الالكترونية الموجودة اضغط على خدمة “اسماء الرعاية الاجتماعية”.

قم باختيار المحافظة التي تنتمي اليها، ثم حدد رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها.

ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الشروط اللازم توافرها في المستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية للموافقة على طلبه وليتمكن من الحصول على الوجبة الاخيرة، وهذه الشروط هي :