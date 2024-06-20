مفاجأة تنتظر عشاق أوبو.. سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 12 5G وحش جديد بإمكانيات جبارة

شركة أوبو من ضمن الشركات المشهورة في مجال التكنولوجيا وتصنيع الهواتف، حيث من أشهر الهواتف لها هو هاتف ابو رينو 12 فايف جي، وبدأ للجميع بالبحث عن سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 12 5G للبدء في شرائه، وجاء هذا الهاتف بالكثير من المميزات العالية جدا التي تجعله ضمن أفضل الهواتف في الفترة الحالية، حيث جاءت الكاميرا الخلفية له بدقة كبيرة جدا وصلت إلى 50 ميجا بيكسل، والتي تجعل جودة التصوير عالية جدا.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 5G

من خلال البحث عن سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 12 5G، ستتمكن من معرفة الكثير من المميزات التي يتمتع بها الهاتف، والتي تعد عبارة عن الآتي:

يدعم الهاتف خاصية إزالة الأشخاص في الصور والقيام بإصلاحها بشكل فعال، دون الحاجة إلى تطبيقات أخرى.

يأتي الهاتف بتصميم شيك وعصري، حيث تعد الخامات الخارجية له مصنوعة من الزجاج، أما بالنسبة للإطار الخارجي له فإنه مصنع من الألومنيوم المضغوط، وذلك حتى يتمكن من حماية الهاتف من أي صدمات خارجية.

تمكن الهاتف من دعم شبكات الجيل الخامس التي لا تتوفر في الكثير من الهواتف المتوفرة في الوقت الحالي.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 mAh، حيث تمكنه من العمل لفترة طويلة جدا.

معالج الهاتف قوي جدا حيث يقدم أداء عالي المستوى في الألعاب الثقيلة.

خاصية الشحن السريع تمكن الهاتف من دعمها، حيث يأتي الشاحن بقوة 80 وات

سعر Oppo Reno 12

رغب الجميع في معرفة سعر الهاتف، ولهذا قد تم تحديده من قبل الشركة، حيث جاء السعر العالمي له كالآتي: