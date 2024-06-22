Link نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 رسمياً، يمكن الآن جميع الطلاب والطالبات في العراق استخراج النتائج النهائية للدور الأول إلكترونيا من خلال عدة نقاط بسيطة للغاية نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” ونحن على موعد لظهور نتائج (الكرخ1، الرصافة، نينوى، ذي قار، صلاح الدين، المثني) وباقي المحافظات العراقية، التي تعلن جميعها في آن واحد، وليس كما حدث في نتائج الصف السادس الابتدائي والذي كانت فيه النتيجة تعلن محافظة بعد الأخري، على منصة نتائجنا.

Link نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 رسمياً

رسمياً اتاحت وزارة التعليم العراقية نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق إلكترونيا عبر عدة مواقع إلكترونية، بداية من (نتائجنا أو ملازمنا أو النجاح أو وزارة التربية العراقية)، وجميع هذه المنصات الإلكترونية تسهل على الطلبة والطالبات استخراج النتائج النهائية للدور الأول الذي انقضى منذ عدة أسابيع، ومن هذا التوقيت وعمليات البحث لا تتوقف حول آليات استخراج النتيجة النهائية للدور الأول المقرر ظهور خلال ساعات قليلة، وخاصة بعد أن مر على الامتحانات أكثر من 17 يوم تقريبا.

الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق نتيجة الدور الأول بعد أن تأخر الإعلان عنها إلى أن ينتهي إجازة عيد الأضحى المبارك الذي استمرت ما يقارب من أسبوع، حيث يمكن معرفة النتيجة النهائية للدور الأول عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الرسمي .

. الدخول قوائم النتائج.

إختيار نتيجة الدور الأول.

حدد نتيجة الصف الثالث المتوسط .

. اضغط على أيقونة تنزيل المقابلة لمحافظتك.

انتظر بعض الوقت حتي تحمل البيانات المطلوبة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل والذي كشفنا فيه Link نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 رسمياً اعرف جميع الدرجات.