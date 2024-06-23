اشحن 9999 شدة.. اشحن شدات ببجي iq وامتلك أسلحة رهيبة وتفوق على اعداءك

Hossam تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
اشحن 9999 شدة.. اشحن شدات ببجي iq وامتلك أسلحة رهيبة وتفوق على اعداءك
شحن شدات ببجي iq
  • ادخل الى متجر جوجل أو أي منفذ لبيع بطاقات الهدايا واشتري بطاقة جوجل بلاي.
  • من حسابك الشخصي على جوجل بلاي اضغط على خيار “اضف رصيد”.
  • في المكان المخصص اكتب رقم البطاقة التي قمت بشراءها ليتم تحميل الرصيد الى حسابك الشخصي.
  • ثم ادخل الى اللعبة واضغط على “شحن الشدات” وحدد الكمية المراد شحنها.
  • اختر وسيلة الدفع عن طريق بطاقة جوجل ثم ادخل البيانات المطلوبة لاتمام العملية.
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معلومات الكاتب
Hossam

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