تابع مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني لمشاهدة أولى الحلقات بالأحداث القوية العرض الأول

ينتظر عدد كبير من المشاهدين في مختلف الدول العربية عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وهو من المسلسلات التي تم إطلاقها مؤخرا ولكنه نجح في أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك يعود إلى الأحداث التاريخية التي يقوم بنقلها المسلسل حيث أنه يروي قصة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي ويوضح كافة المعارك والصراعات التي خاضها من أجل انتشار الإسلام في منطقة بين النهرين، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

مسلسل صلاح الدين الأيوبي يروي كيف نشأت الدولة الأيوبية والذي قام بها هو القائد صلاح الدين وهو كان واحد من أكفأ القواد حيث أنه نجح في تحرير بيت المقدس من يد الصليبيين بعد أن ظل تحت احتلالهم قرون عديدة، ووفقا لما نقله لنا التاريخ أن صلاح الدين كان من الشخصيات القيادية الناجحة حيث أنه كان يوجه الجيش وكانوا ينجحوا في معاركهم، شارك في تأليف هذا المسلسل مجموعة من الكتاب الأتراك ومعهم مجموعة من الكتاب الباكستانيين.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

لم يتم تحديد موعد محدد لعرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني ولكن وفقا لما نقلته بعض المصادر الإخبارية أنهم في مرحلة التصوير وسوف يتم الإعلان عنه في أقرب وقت.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على كل من قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ويعرض في الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وقناة تي آر تي التركية وهذا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وهذا يوم الإثنين، بالإضافة إلى قناة النور وقناة قطر،