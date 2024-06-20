قوم اشتري وخزن براحتك.. ما هي اسعار العلف اليوم الخميس في مصر… شوف علف طيورك بكام

تمت تغيير أسعار الأعلاف اليوم الخميس 20 يونيو 2024، حيث شهدت أسعار أعلاف التسمين للدواجن تباين بين 22000 جنيه و22450 جنيه للطن، وفقا للبيانات الصادرة عن العديد من المصانع، بالإضافة إلى ذلك، أفاد التجار بأن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 16000 و18300 جنيه، وأسعار أعلاف المواشي تتراوح بين 14000 و18500 جنيه، وللأعلاف الخاصة بالبط سعر قدره 18500 جنيه، أما أعلاف الأرانب والغنم فبلغ سعرها 16100 جنيه، ولأعلاف الحمام 19400 جنيه، ولعلف السمان 23000 جنيه، وعلف الرومي بسعر 26000 جنيه، بينما بلغ سعر علف السمك 27000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15000 جنيه، وعلف النعام 22000 جنيه، وأخيرا المركزات بسعر 32000 جنيه.

اسعار العلف اليوم

التجار يعلنون عن أسعار مختلفة للمحاصيل الزراعية، فبلغ سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه، بينما وصل سعر طن كسب الكتان إلى 23000 جنيه أيضا، أما النخالة الخشنة، فسجلت 13000 جنيه للطن، بينما قشر الصويا بلغت قيمته 11500 جنيه للطن، وفيما يتعلق بأسعار كسب الصويا، فسجلت أنواع بروتين 44% 23800 جنيه للطن من الأصناف المحلية، بينما بلغ سعر أنواع بروتين 46% 24800 جنيه، كما سجلت الأنواع المستوردة نفس السعر الأخير، وأما كسب العباد المستورد، فبلغ سعره 15500 جنيه للطن، وكسب الجلوتوفيد بلغ 11700 جنيه، وسجلت الردة سعر 12400 جنيه للطن

اسعار الاعلاف المستوردة

تعليقا على الموضوع، أدلى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، حيث أشار إلى تقديراته بشأن أسعار الأعلاف الداجنة، حيث تتراوح بين 20800 جنيه و22500 جنيه للطن، وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تظل متقلبة بعد طرحها في السوق السلعي، مع تحرير سعر الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات خلال الفترة الأخيرة.