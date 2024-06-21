كلمات سر قراند 5.. مفتاحك لعالم من الإمكانيات اللانهائية!

تعد لعبة جراند ثيفت أوتو ڤي من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى أنحاء العالم والتي أُصدرت في عام 2013، وهي بمثابة عالم ملئ بالمغامرات يمنح المستخدمين تجربة مذهلة من الاستكشاف والتشويق، ويبحث الكثير من مستخدميها عن كلمات سر جراند 5، مثل: الأسلحة والسيارات والملابس، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل سنذكر لكم قوائم مختلفة من أكواد لعبة GTA V، وذلك للحصول على العديد من المميزات.

كلمات سر السيارات

سيارة Rapid GT: R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1.

طائرة زراعية Crop Duster: 1-999-872-7433.

سيارة Buzzard: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle.

سيارة BMX: BMX.

دراجة نارية PCJ-600: 1-999-724-6546.

سيارة Comet: R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1.

كلمات سر الأسلحة

سنذكر لكم فيما يلي كلمات سر الأسلحة في لعبة GTA V:

القوة والحماية إلى أقصى حد: O, L1, Δ, R2, X, .

رصاص متفجر: →, □, X, ←, R1, R2,←, →, →, L1, L1, L1.

أسلحة المشاجرة المتفجرة: HOTHANDS.

السباحة بسرعة: GOTGILLS.

الركض بسرعة: CATCHME.

قوة لا تقهر: →, X ،→ ، ← ،→, R1 , → ، ← ، X ، Δ.

إعادة شحن القوة: POWERUP.

انزلاق السيارات: SNOWDAY.

الحصول على جميع الأسلحة: R1, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

كلمات سر الملابس

ملابس عامل بناء: 1-999-656-2255.

ملابس السباحة النسائية: 1-999-625-3485.

ملابس شرطة: 1-999-356-2837.

ملابس طبيب: 1-999-387-4263.

ملابس عسكرية: 1-999-532-8825.

ملابس السباحة: 1-999-724-6546.

كلمات سر قراند 5

سيارة تمشي على الماء: -999-766-9329.

شفرة انزلاق السيارات: 1-999-766-9329.

طائرة هليكوبتر: -999-289-9633.

كود دراجة نارية Sanchez bike هو:1-999-633-7623.

شفرة الباراشوت: -999-759-3483.

سيارة ليموزين:1-999-846-39663.

سيارة كوميت: 1-999-266-38.

سيارة كادي: -999-4653-461.

كود شاحنة Trashmaster هو: 1-999-872-7433

كلمات سر أخرى

إليك قائمة ببعض الشفرات المتنوعة في لعبة قراند 5: