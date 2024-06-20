بُشر للعراقيين!!.. “زيادة 500 ألف دينار فورية وزارة المالية”.. صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو بالزيادة الجديدة أخيرًا

ساعات قليلة على صرف رواتب الموظفين داخل دولة العراق وفي جميع الجهات الحكومية والخاصة، حيث إن وزارة المالية وبالتعاون مع مجلس الوزراء العراقي، قامت بالتصويت لجدول الموازنة المالية الجديدة التي تحمل الكثير من الزيادات أمام جميع العاملين في الدولة، خاصة وأن الموظفين يتساءلون عن موعد صرف الرواتب بالزيادة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي، لكن هذا الشهر سيتم تأخير موعد الصرف نظرًا للإجازات التي تم الحصول عليها مؤخرًا، حتى أنه من المتوقع أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو 2024، بما تأتي بالزيادة السنوية الجديدة التي بلغ متوسطها نحو 500 ألف دينار عراقي، وهذه الزيادة تختلف من موظف إلى أخر وفقًا للدرجة الوظيفية التي يتم تحديدها من قبل وزارة المالية العراقية.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن صرف رواتب الموظفين في جميع الجهات العاملة بدولة العراق، وفقًا للأتي:-