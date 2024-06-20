طريقة الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة لإستخراجها

البطاقة الذهبية تحمل العديد من المميزات والخصائص التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والعملاء الذين قاموا بالتقديم عليها، خاصة وأنها تحتوي على الكثير من الخدمات المالية التي تسهل على المواطنين في إنهاء عمليات الشراء وغيرها من المهام الأخرى، كما يمكنك الحصول على المنفعة إلكترونيًا، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الحصول على البطاقة الذهبية بالجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الحصول على البطاقة الذهبية داخل جميع ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع البريد الرسمي بالجزائر.

حتى تتمكن حينها من النقر على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإختيار خدمة “استخراج البطاقة الذهبية”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر.

إرفاق المستندات الخاصة بطلب استخراج البطاقة مع سداد كافة الرسوم المعنية بإستخراج البطاقة الذهبية.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي مميزات الحصول على البطاقة الذهبية؟

تصل قيمة الحصول على البطاقة الذهبية التي يتم العمل على استخراجها عبر الموقع الرسمي للبريد إلى 2000 دينار جزائري، ويمكنك حينها من الإستمتاع بكافة المميزات التي توفرها البطاقة الذهبية، ومن بينها التالي:-