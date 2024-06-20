“منحة المطلقات الشهرية”.. رابط التسجيل في منفعة المطلقات بسلطنة عمان 2024

أطلقت الحكومة العمانية، منحة المطلقات التي تكون متوفرة أمام جميع المواطنين من النساء الراغبين في الحصول على الدعم المادي الشهري، إضافة إلى أن هذه المنفعة تأتي لمساعدات المالية على الحياة المعيشية، مما تستقطب النساء التي ليس لديهن عائل وهم من محدودي الدخل، على أن يُراعي بأن التسجيل في المنفعة يكون إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي سنكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في منفعة المطلقات

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى يتم التسجيل في منفعة المطلقات داخل سلطنة عمان، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى موقع صندوق الحماية الإجتماعية الرسمي.

ثم يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول فيما بعد”.

مع اختيار نوع المنحة التي ترغب في التقديم إليها “منفعة المطلقات”.

ليتم تدوين جميع البيانات المتعلقة بالمطلقة.

على أن تقوم بإدخال المستندات المعنية بطلب القبول في المنفعة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

ما هي شروط التسجيل في منفعة المطلقات؟

وعن الشروط التي يُرجى وأن تنطبق على كافة المتقدمات الراغبات في الحصول على منفعة المطلقات داخل سلطنة عمان، كما يأتي:-