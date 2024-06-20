“وزارة المالية” تُعلن رسميًا موعد صرف مرتبات شهر يوليو في المغرب 2024 طريقة الإستعلام عن الراتب

مع اقتراب صرف مرتبات شهر يوليو، زادت عمليات البحث بشكل كبير حول موعد صرف رواتب الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، التي تأتي بالزيادة الجديدة المقرة من قبل وزارة المالية المغربية، ولذلك سنكشف لكم موعد الصرف الرسمي، حتى يتعرف عليه جميع العاملين في دولة المغرب.

متى موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أوضحت وزارة المالية المغربية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2024 يوافق يوم 25 من شهر يوليو 2024 وهو الموعد الرسمي للصرف، إضافة إلى أنه هو الموعد الرسمي لعمليات صرف المرتبات، ناهيك عن أن صرف مرتبات شهر يونيو يوافق يوم الإثنين 24 يونيو 2024، بحيث يتمكن جميع العاملين في الدولة من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الألي دون أي مشكلات تذكر.

خطوات الإستعلام عن صرف مرتبات المغرب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن صرف مرتبات شهر يوليو في المغرب، وفقًا لما يلي:-