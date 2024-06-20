أحصل عليها الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب الطلبة والطالبات من جميع الولايات إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 التي تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي تحدد مصير الطالب للسنوات الدراسية القادمة، ولذلك يرغب الطالب تحقيق أعلى نسب من النجاح لتحديد مسيرتهم التعليمية أما الثانوية العام أو المراحل المهنية، يعيش الطلاب في حالة توتر وقلق خلال هذه الفترة لأنهم ينتظرون قرار إعلان النتائج قبل العيد

ونظراً لعدم استكمال أعمال التصحيح والتدقيق لم تعتمد النتائج حتى الآن لحين انتهاء إجازة العيد، يرسم الطلاب احلام كثيرة عند الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ويريدون أن يحققوا أهدافهم التي يسعون إليها منذ الصف الاول الاعدادى، وتعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية هي الشغل الشاغل وأكثر الموضوعات أهمية خلال هذه الفترة، لذا ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

بدأ الطلاب في تأدية الامتحانات النهائية للسنة الدراسية 2023-2024 يوم الرابع عشر من شهر مايو الماضي 2024 واستمرت الامتحانات حتى نهاية مايو الماضي، وقد مضى أكثر من شهر على انتهاء الامتحانات ولم يتم الكشف عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا، لكن التصريحات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم أفادت بأن النتائج يتم اعتمادها بعد عيد الاَحى ويتم الإعلان عنها رسمياً ولن يتبقى على هذه الخطوة سوى يومين فقط.

رابط وخطوات استعلام نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم الليبية أن نتائج الشهادات الرسمية يتم رفعها بشكل إلكتروني بعد القيام بعملية اعتمادها، وجاء هذا القرار تطبيقاً للمنظومة التعليمية المطورة التي تهدف في توفير الوقت والمجهود على الطلاب، والآن يمكنكم استخراج النتائج بكل سهولة ويسر عند اتباع ما يلي:.