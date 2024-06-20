الدولار بيصبح.. سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية.. ياترى عامل كام..؟!

الدولار هو وحدة العملة الرسمية في عدة دول حول العالم، أشهرها الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولا في الأسواق المالية العالمية وهو يستخدم كعملة احتياطية رئيسية من قبل العديد من الدول، وهناك دول أخرى تستخدم الدولار كعملتها الرسمية أو تعتمد عليه كمرجع في تسعير السلع والخدمات، مثل كندا وأستراليا وسنغافورة، ويتأثر سعر الدولار بعوامل اقتصادية متعددة، مثل معدلات الفائدة والتضخم والسياسات النقدية والاقتصادية للدول التي تتعامل به.

سعر الدولار اليوم

في اليوم الخميس 20 يونيو 2024، ثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية على ما كان عليه في آخر أيام العمل يوم الخميس الماضي، الموافق 13 يونيو 2024، قبل بدء الإجازة الأسبوعية والعيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن تعاود المعاملات المصرفية يوم الأحد القادم، 23 يونيو 2024، وتستأنف البنوك استقبال العملاء وإجراء المعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصر

الأسعار الحالية للدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك الرئيسية كما يلي: