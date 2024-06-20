الاردب وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 20 يونيو 2024 مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق

لن تتوقف عمليات البحث لحظة واحدة عن سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 20 يونيو 2024 لأن الكثير من الأشخاص يعتمدون على مصدر الدخل من الارز الشعير لأنها سلعة أساسية وتجارة مربحة للغاية، يستطيع الكثير التجار في الأرز الشعير وتحويله إلى الأرز المنقى الأبيض عن طريق بعض الآلات الحديثة، ويعتبر سعر الأرز الشعير أقل كثيراً في السعر عن الأرز الأبيض الذي يمر بعد مراحل كي يصل للمستهلك بدون أي قشور، يعتمد الكثير على الأرز كونة ذات فوائد كثيرة ولا غنى عنه الكبير ولا الصغير، ورغم ارتفاع اسعاره السنوات الأخيرة إلا أن عملية الشراء لن تتوقف، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في الأسواق خامس ايام عيد الاضحى المبارك.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 20 يونيو 2024

مازالت أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض مستقرة في الأسواق المحلية ومع بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس 20 يونيو 2024 تأتي الأسعار على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة في الأسواق المحلية 15.800 ألف جنيه.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة اليوم 14.800 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الأرز الأبيض حبة عريضة 24 ألف جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 22 ألف جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق وأنواعه

لقد شهد الأسواق حالة من الاستقرار الفترة الاخيرة دون تراجع أو زيادة ويأمل التجار أن يستقر سعر الأرز الشعير على هذا الحد وايجاد الوقت المناسب لشراء، الأرز من أهم السلع ويوجد منه العديد من الأنواع مع اختلاف الاسعار وحسب نسبة الكسر التي تبدأ من 3% وحتى 5% وهذا ما يحدد المستهلك عند الشراء،

كما أن الأنواع المعروفة الارز البلدي المصري الحبة العريضة والأكثر شراء وإقبال كونه من أجود الانواع والافضل عند الطهي، والنوع الأخر الأرز الحبة الرفيعة وهذا ما يقبل عليه البعض ويكون أقل في السعر عن الحبة العريضة نحو 5 جنيهات في الكيلو، وخلال الفترة القادمة تعمل الحكومة على تفقد الأسواق ومتابعة الأسعار لعدم حدوث أي تلاعب.