الرعاية الاجتماعية.. اسماء المشمولين بالدفعة السابعة والاخيرة العرق 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

حالة ترقب ملحوظة خلال هذه الفترة عن اعلان اسماء المشمولين بالدفعة السابعة والاخيرة العرق 2024 التي تعد من أهم وسائل الدعم النقدي التي تقدمها الدولة الفئات المتعففة، تسلط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الضوء على الكثير من الفئات وتعمل على حل مشاكلهم المادية عن طريق تخصيص مبلغ من المال يتم صرفه على هيئات دفعات متفرقة،

وقد وصل عدد المستفيدين من الدفعات السابقة أكثر من 900 ألف مستفيد، ومازلت الوزارة تواصل تقديم الخدمات لتحسين الظروف المعيشية، الرعاية الاجتماعية تقوم بدور كبير ولها أثر إيجابي واضح وخاصةً فترة جائحة كورونا، واليوم عبر التقرير التالي من المقال نستعرض لكم اسماء المشمولين بالدفعة السابعة والاخيرة العرق 2024.

اسماء المشمولين بالدفعة السابعة والاخيرة العرق 2024

الدفعة السابعة والاخيرة تضم نحو 70 ألف مستفيد من الرجال والنساء من مختلف المحافظات العراقية البصرة وبغداد وصلاح الدين ودهوك وكركوك وغيره، ويمكن الاستعلام بكل سهولة من خلال الموقع المخصص وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالية:.

تسجيل الدخول من المتصفح الأساسية كروم على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم إدخال كود التحقق والنقر يقدم. اختر خدمات الحماية الاجتماعية. اختر الدفعة السابعة. حدد المحافظة. إدخال البيانات المطلوبة. ثم الضغط على استعلام.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية العراق للرجال والنساء

يستفيد الكثير من المتقدمين من الدعم النقدي من وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن يجب أن تتطابق العديد من الضوابط والشروط الأساسية والتي تأتي على النحو التالي: