هتروق وتحلى معاك… حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024 ومن هم المستفيدين التموين توضح

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024، تداولت العديد من الأنباء خلال الساعات الأخيرة على جوجل مواقع التواصل الاجتماعية أن التموين تقوم بصرف مبلغ مالي 100 جنيه على بطاقة التموين، ومنذ انتشار تلك الأخبار والكثير من المواطنين يبحثون ليلاً ونهار من أجل معرفة الحقيقة كاملة، وهل هناك تسجيل خاص للحصول على 100 جنيه، يشكل الدعم التمويني أهمية كبيرة ولذلك يحتاج إليه المواطنين كثيراً خلال هذه الفترة في ظل غلاء الأسعار،

ملايين المواطنين من جمهورية مصر العربية يستفيدون من الدعم التموين سواء سلع او خبز مدعم، ومع المنظومة الجديدة تم استخراج نحو 60 مليون شخص غير مستحق من المنظومة التموينية وهذا من أجل إتاحة فرصة جديدة الفئات المتعففة، اليوم نوضح لحضراتكم عبر التقرير التالي حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024

البحث عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لن تتوقف للحظة واحدة لأن المواطنين على أمل أن يحصلون على سلع إضافية عند حصولهم على مبلغ 100 جنيه، ويتساءل الكثير هل هذا الأمر صحيح لأن وزارة التموين وسبق لها تقديم 100 جنيه على كل بطاقة تموينية وحتى 300 للبطاقة التي يوجد بها أكثر من أسرتين، ولكن الأخبار المتداولة عن صرف 100 جنيه شهر يوليو المقبل 2024 لا تمس الواقع بصلة وما هي إلا شائعات، وأن حصة الفرد 50 جنيه و150 رغيف من الخبز شهرياً.

الخدمات المتاحة حالياً التي تقدمها وزارة التموين

هناك عدة خدمات مفعلة ويمكن للمواطنين الاستفادة منها بشكل مجاني من خلال الانترنت دون الحاجة لدفع أي رسوم أو الذهاب لمكاتب التموين والانتظار لفترات طويلة، ومن أهم الخدمات التموينية:.

فصل الابن من بطاقة الاسرة حالة الزواج واستخراج بطاقة جديدة.

ضم الزوجة المستفيدة على بطاقة الزوج.

استخراج بدل تالف واستخراج بدل فاقد.

الاستعلام عن صرف السلع التموينية والخبز ومعرفة رصيدك من الحصة التموين والخبز.

تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

نقل عملية صرف البطاقة من محافظة إلى الأخرى.