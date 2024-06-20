نتيجتك هنا…. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عموم العراق بالرقم الامتحاني pdf عبر موقع نتائجنا

تتزايد الآن عملية بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول وهذا من أجل استخراج النتيجة فور ظهورها دون الحاجة لانتظار، العد التنازلي على اعلان النتائج عموم محافظات العراق قد بدأ ومن المتوقع أن تنتهي عملية التصحيح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بيومين، يشعر الطلاب بالمعاناة لعدم قدرتهم على معرفة النتائج حتى الآن.

مما يتابع الطلاب وأولياء الأمور الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة الموعد الرسمي الذي حدده الدكتور إبراهيم نامس الجبوري لاعتماد نتائج الثالث المتوسط، وعلى الرغم من انشغال الوزارة امتحانات السادس الاعدادي والامتحانات المهنية إلا أن هناك فريق يتفقد لجان كنترول الثالث المتوسط، ترقبوا معنا للإطلاع على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

منذ عدة سنوات وتتم عملية استخراج نتائج الطلاب في العراق بشكل إلكتروني لتسهيل الأمور على جميع الطلاب، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:.

القيام بالدخول عبر موقع نتائجنا. ثم حدد اختيارك بين المحافظات. إدخال الرقم الامتحاني. النقر على زر تنزيل pdf. ثم فتح المجلد ومعرفة النتيجة بالدرجات ونسب النجاح.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط

قلق وحيرة وانتظارا على احر من الجمر يعيش فيها طلاب الصف الثالث المتوسط منذ انتهاء الامتحانات وتحديداً الأربعاء الموافق 5 من يونيو الجاري 2024، مضى أكثر من أسبوعين على انتهاء الاختبارات ومع مرور الوقت تتزايد عمليات البحث، وتوقع الكثير من الطلاب أن النتائج تظهر قبل عيد الأضحى لكن كشفت وزارة التربية والتعليم بأن فريق الكنترول لم ينتهي من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لذلك تستمر أعمال التصحيح بعد عيد الأضحى المبارك لهموم المحافظات وحالة الانتهاء الكامل يتم اعتماد النتائج وبعد ساعة من ظهور النتائج ترفع عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية وفي اليوم التالي بجميع المدارس.