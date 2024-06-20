تابع الموسم السادس.. مسلسل قيامة عثمان يُعرض الان على القنوات الفضائية مترجم للغة العربية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
تابع الموسم السادس.. مسلسل قيامة عثمان يُعرض الان على القنوات الفضائية مترجم للغة العربية
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 الموسم الخامس

ينتظر ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، موعد إنطلاق أولى حلقات مسلسل المؤسس عثمان، التي حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، وأصبح له بصمة كبيرة في كل بيت، خاصة مع طاقم العمل المتميز في نقله للأحداث التاريخية، وإن كانت هناك بعض المزايدات إلا أن المسلسل حقق شهرة كبيرة، ولذا فيبحث ملايين المتابعين عن موعد عرض الحلقات الجديد من الجزء 6 لكي يتم العمل على مشاهدته.

عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 مترجم للغة العربية

مسلسل قيامة عثمان حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة لا تُقارن مع أي مسلسل أخر، خاصة وأنه من بطولة العالم بوراك أوزجفيت، لتدور أحداثه عن جميع الصراعات التي تشهدها الدولة العثمانية وتأسيسها في القرن الـ 13، ولذا فمن المتوقع أن يبدأ الموسم السادس من المسلسل الأكثر جاذبية والأعلى متابعة في شهر 9 المقبل، مع محاصرة بورصة من مختلف الطرق التي من خلالها سيتمكن من السيطرة على القلعة، وعليه فإن الحلقات يتم عرضها كل يوم أربعاء على كافة القنوات الفضائية مترجمة للغة العربية وغير مترجمة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل عثمان

في أخر حلقات الموسم الخامس، تبين بأن هناك بعض الأعداء الذين أوقعوا بالسيد عثمان ومحاربية في فخ قاتل، وعمل ذلك على إفشاء الخطة التي جهزها المؤسس عثمان، إلا أنه استعاد وعية وتمكن من وضع خطة جديدة سيتم من خلالها السيطرة على قلعة بورصة، بعد حصار طويل، وعقب إعلان السيد عثمان عن تأسيسه إلى الدولة العثمانية، وإرسال رسائل لجميع السادة بذلك يُفيد فيها بأنه سينُشئ دولة عثمانية جديدة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
سعر اليورو اليوم.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18 يونيو في مصر.. شوف عملة أوروبا بكام؟!
إنضم لقناتنا على واتساب