تابع الموسم السادس.. مسلسل قيامة عثمان يُعرض الان على القنوات الفضائية مترجم للغة العربية

ينتظر ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، موعد إنطلاق أولى حلقات مسلسل المؤسس عثمان، التي حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، وأصبح له بصمة كبيرة في كل بيت، خاصة مع طاقم العمل المتميز في نقله للأحداث التاريخية، وإن كانت هناك بعض المزايدات إلا أن المسلسل حقق شهرة كبيرة، ولذا فيبحث ملايين المتابعين عن موعد عرض الحلقات الجديد من الجزء 6 لكي يتم العمل على مشاهدته.

عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 مترجم للغة العربية

مسلسل قيامة عثمان حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة لا تُقارن مع أي مسلسل أخر، خاصة وأنه من بطولة العالم بوراك أوزجفيت، لتدور أحداثه عن جميع الصراعات التي تشهدها الدولة العثمانية وتأسيسها في القرن الـ 13، ولذا فمن المتوقع أن يبدأ الموسم السادس من المسلسل الأكثر جاذبية والأعلى متابعة في شهر 9 المقبل، مع محاصرة بورصة من مختلف الطرق التي من خلالها سيتمكن من السيطرة على القلعة، وعليه فإن الحلقات يتم عرضها كل يوم أربعاء على كافة القنوات الفضائية مترجمة للغة العربية وغير مترجمة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل عثمان

في أخر حلقات الموسم الخامس، تبين بأن هناك بعض الأعداء الذين أوقعوا بالسيد عثمان ومحاربية في فخ قاتل، وعمل ذلك على إفشاء الخطة التي جهزها المؤسس عثمان، إلا أنه استعاد وعية وتمكن من وضع خطة جديدة سيتم من خلالها السيطرة على قلعة بورصة، بعد حصار طويل، وعقب إعلان السيد عثمان عن تأسيسه إلى الدولة العثمانية، وإرسال رسائل لجميع السادة بذلك يُفيد فيها بأنه سينُشئ دولة عثمانية جديدة.