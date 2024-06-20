قيامة عثمان الموسم السادس.. الان عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6 مترجمة للغة العربية.. أعرف الموعد

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية وأصبح يلقى اهتمامًا غير عادية، مع تقديمه لـ 5 أجزاء متتالية، فضلاً عن أن المسلسل يحكي عن قصة القائد المغوار الذي أسس الدور العثمانية وأصمت إمارة يُحكى عنها العالم، وفي ذلك يرغب العديد من المتابعين في معرفة موعد عرض أولى حلقات الموسم السادس، التي ينتظره ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، لكي يقوموا بمتابعته.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء 6

أكدت الصفحات لرسمية المروجة لمسلسل قيامة عثمان، أن المسلسل سيتم عرضه في بداية شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن أن الجزء السادس سيشهد تطورات وأحداث مذهلة لا يمكن مقارنتها مع أي عمل أخر، إضافة إلى أن المسلسل سيتم عرضة في اليوم الرسمي المعروض وهو كل يوم أربعاء على العديد من القنوات الفضائية سواء الفجر الجزائرية أو التركية، بحيث يتطلع لمشاهدته جميع المتابعين عُشاق المؤسس عثمان.

تردد قناة ATV التركية لمشاهدة المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل عثمان الموسم السادس على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها اي تي التركية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو ترك سات.

في حين أن التردد الجديد يكون 11628.

معامل استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

كيف أنزل القناة

يمكنك تنزيل القناة على القمر الصناعي المخصص لذلك، وفقًا للخطوات الأتيه:-