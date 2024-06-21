اكواد فري فاير مجانا غير مستعملة.. وخطوات الحصول عليها

تعد لعبة Free Fire من أشهر وأحدث ألعاب الفيديو التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم كله، فهي توفر فرصًا كثيرة للاعبين للاستمتاع بمميزاتها بشكل مجاني، وذلك من خلال الأكواد الحصرية والغير مستعملة، حيث توفر لكم هذه الأكواد مميزات مثل: استرجاع الحساب، والحصول على الجواهر ومكافآت عشوائية، وإلغاء الحظر، وغير ذلك الكثير، لذا تابعوا معنا مقالتنا عبر موقع البديل، حتى تحصلوا على هذه الأكواد المجانية.

خطوات الحصول على أكواد فري فاير المجانية 2024

تقدم لعبة Free Fire عدة أكواد مجانية لمستخدميها، وهي أكواد حصرية تمامًا ولم تستخدم من قبل، كما يمكنكم الحصول عليها عن طريق اتباع خطوات بسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي للعبة فري فاير؛ وهو موقع غارينا. ثم سجل الدخول إلى حسابك من خلال حسابات التواصل الاجتماعي أو بريدك الإلكتروني. وبعد ذلك انتقل إلى القسم المخصص لاستبدال الكود المتاح على الصفحة، ثم أدخل رمز التحقق المكون من 12 رقم في الحقل المخصص له. التأكيد من مدى صلاحية الكود، ثم الضغط على استبدال لتفعيله. بعد عملية التفعيل، سترسل لك رسالة تؤكد نجاح عملية التبديل. وأخيرًا ستضاف الهدية إلى حسابك بشكل تلقائي، والتي يمكنك العثور عليها في صندوق البريد داخل لعبة فري فاير.

اكواد فري فاير مجانا

يمكنكم الحصول على أكواد Free Fire بطريقة مجانية من خلال تطبيق الخطوات التالية:

كود للحصول على جواهر مجانية AZGB 8U81 10ML

كود استرجاع حساب SLPS UJGM PIMR UGNE

كود جلد التنين KJ1 75GR

كود شرط البوتات F2PS ABG1 OABG

كود صندوق الأسلحة KPHU7KHDRLKW

لوت سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ

كود فري فاير كود سكن البندقية AK FFIC-RF85-4MZT

EUWRCXKPLV8 AK

FBSH-ARE1–0RBU5

FF10GCGXRNHY

FF11HHGCGK3B

FF11NJN5YS3E

FF7MUY4ME6SC

FFIC-RF85-4MZT

GCNVA2PDRGRZ

KLLP EDXX ES26

KPHU7KHDRLKW

MCPTFNXZF4TA

R9UV PEYJ OXZX

RP4TXG29EXSJ

WEYVGQC3CT8Q

WLSGJXS5KFYR

X99TK56XDJ4X

Y76S 1LR6 56L1

YAPQSSRUEYVD

YXY3EGTLHGJX

Z1KS 1ET6 43S

أكواد فري فاير الفعالة

إليكم أكواد فري فاير سارية الصلاحية، والتي ستمكنكم من الحصول على مميزات عديدة داخل اللعبة: