اكواد فري فاير مجانا غير مستعملة.. وخطوات الحصول عليها

تعد لعبة Free Fire من أشهر وأحدث ألعاب الفيديو التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم كله، فهي توفر فرصًا كثيرة للاعبين للاستمتاع بمميزاتها بشكل مجاني، وذلك من خلال الأكواد الحصرية والغير مستعملة، حيث توفر لكم هذه الأكواد مميزات مثل: استرجاع الحساب، والحصول على الجواهر ومكافآت عشوائية، وإلغاء الحظر، وغير ذلك الكثير، لذا تابعوا معنا مقالتنا عبر موقع البديل، حتى تحصلوا على هذه الأكواد المجانية.
خطوات الحصول على أكواد فري فاير المجانية 2024
تقدم لعبة Free Fire عدة أكواد مجانية لمستخدميها، وهي أكواد حصرية تمامًا ولم تستخدم من قبل، كما يمكنكم الحصول عليها عن طريق اتباع خطوات بسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولًا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي للعبة فري فاير؛ وهو موقع غارينا.
- ثم سجل الدخول إلى حسابك من خلال حسابات التواصل الاجتماعي أو بريدك الإلكتروني.
- وبعد ذلك انتقل إلى القسم المخصص لاستبدال الكود المتاح على الصفحة، ثم أدخل رمز التحقق المكون من 12 رقم في الحقل المخصص له.
- التأكيد من مدى صلاحية الكود، ثم الضغط على استبدال لتفعيله.
- بعد عملية التفعيل، سترسل لك رسالة تؤكد نجاح عملية التبديل.
- وأخيرًا ستضاف الهدية إلى حسابك بشكل تلقائي، والتي يمكنك العثور عليها في صندوق البريد داخل لعبة فري فاير.
اكواد فري فاير مجانا
يمكنكم الحصول على أكواد Free Fire بطريقة مجانية من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- كود للحصول على جواهر مجانية AZGB 8U81 10ML
- كود استرجاع حساب SLPS UJGM PIMR UGNE
- كود جلد التنين KJ1 75GR
- كود شرط البوتات F2PS ABG1 OABG
- كود صندوق الأسلحة KPHU7KHDRLKW
- لوت سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ
- كود فري فاير كود سكن البندقية AK FFIC-RF85-4MZT
- EUWRCXKPLV8 AK
- FBSH-ARE1–0RBU5
- FF10GCGXRNHY
- FF11HHGCGK3B
- FF11NJN5YS3E
- FF7MUY4ME6SC
- FFIC-RF85-4MZT
- GCNVA2PDRGRZ
- KLLP EDXX ES26
- KPHU7KHDRLKW
- MCPTFNXZF4TA
- R9UV PEYJ OXZX
- RP4TXG29EXSJ
- WEYVGQC3CT8Q
- WLSGJXS5KFYR
- X99TK56XDJ4X
- Y76S 1LR6 56L1
- YAPQSSRUEYVD
- YXY3EGTLHGJX
- Z1KS 1ET6 43S
أكواد فري فاير الفعالة
إليكم أكواد فري فاير سارية الصلاحية، والتي ستمكنكم من الحصول على مميزات عديدة داخل اللعبة:
- كود أكاديمية المتمردين: KPHU7KHDRLKW
- كود سكن بندقية: YAPQSSRUEYVD
- كود صندوق لوت لسلاح ببغاء الاستوائي: 4EUWRCXKPLV8
- كود لإلغاء الحظر: HGKASSLUEPVS
- كود جواهر مجاناً: AK FFIC-RF85-4MZT
- كود الحصول على مكافآت عشوائية: FBSH-ARE1–0RBU5