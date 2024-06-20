ضحك وهزار بين القط والفار..حدثي تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى كرتون

قناة توم وجيري من القنوات الفضائية التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل كما هناك الكثير من محبي قنوات الأطفال الذين يرغبوا التعرف على البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة التي نالت إعجاب الكثير ولها قاعدة جماهيرية واسعة في وطننا العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديد لمشاهدة أروع الأغاني مع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة الفضائية المجانية على مدار اليوم.

حدث تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

يرغب العديد من محبي قنوات الأطفال متابعة قناة توم وجيري الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الفترة الأخيرة الراهنة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتاحة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة توم وجيري على النايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أضبط الآن تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري على الريسيفر