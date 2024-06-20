لولو تقدم أروع الأغاني في الاجازة..تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة أغاني لولو 24 ساعة على الأقمار الصناعية

قناة وناسة تقدم في الاجازة أحلى وأجمل الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي كما يمكن متابعة تلك الأغاني والأناشيد من خلال القناة الفضائية الغير مشفرة ومخصصة لأطفالنا لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على الأقمار الصناعية لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية والتي نالت إعجاب الملايين من الأسر والعائلات العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة لمتابعة كل جديد وحصري على القناة الفضائية المتاحة للجميع.

ما هو تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

يرغب جميع محبي قناة وناسة مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز على جهازك الشخصي لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي في مقال اليوم:

تردد القناة الفضائية: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك الجودة للقناة الفضائية: SD.

كيفية تثبيت قناة وناسة على الريسيفر 2024