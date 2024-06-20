ضد الحظر.. تحديث الواتساب الذهبي 2024 وأهم المميزات بعد الأصدار الأخير – سابق الكل في المعرفة

يهتم الكثير من الأشخاص، لمعرفة خطوات تحديث الواتساب الذهبي 2024، حيث يعتبر ذلك التطبيق من أهم وأبرز النسخ المعدلة للتطبيق الشهير الأخضر، ولذلك يهتم الكثير لمعرفة أهم المميزات وخطوات التحديث، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور كيفية تحديث التطبيق المعدل وأهم مميزاته التي تعمل على توفير التطورات الحديثة والتي جاءت على النحو التالي.

خطوات تحديث الواتساب الذهبي 2024

حيث إنه يمكن تحديث الواتساب الذهبي 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على متصفح الانترنت المتاح على هاتفك.

اختيار تطبيق واتساب الذهب.

الضغط على ايقونة تنزيل، لتحصل على التحديث المتاح على موقعك.

قم الآن بالضغط على أيقونة تحديث لاستكمال عملية التثبيت، ثم ادخل على أيقونة فتح.

مميزات تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد

كما يتميز تحديث الواتساب الجديد، مجموعة من المميزات التي تجعل التطبيق ممتع وسهل، والتي جاءت على النحو التالي: