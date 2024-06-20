ضد الحظر.. تحديث الواتساب الذهبي 2024 وأهم المميزات بعد الأصدار الأخير – سابق الكل في المعرفة

يهتم الكثير من الأشخاص، لمعرفة خطوات تحديث الواتساب الذهبي 2024، حيث يعتبر ذلك التطبيق من أهم وأبرز النسخ المعدلة للتطبيق الشهير الأخضر، ولذلك يهتم الكثير لمعرفة أهم المميزات وخطوات التحديث، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور كيفية تحديث التطبيق المعدل وأهم مميزاته التي تعمل على توفير التطورات الحديثة والتي جاءت على النحو التالي.
خطوات تحديث الواتساب الذهبي 2024
حيث إنه يمكن تحديث الواتساب الذهبي 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على متصفح الانترنت المتاح على هاتفك.
- اختيار تطبيق واتساب الذهب.
- الضغط على ايقونة تنزيل، لتحصل على التحديث المتاح على موقعك.
- قم الآن بالضغط على أيقونة تحديث لاستكمال عملية التثبيت، ثم ادخل على أيقونة فتح.
مميزات تحديث واتساب الذهبي 2024 الجديد
كما يتميز تحديث الواتساب الجديد، مجموعة من المميزات التي تجعل التطبيق ممتع وسهل، والتي جاءت على النحو التالي:
- يمكن استخدام التطبيق على الجهاز دون أي متطلبات عالية للهاتف.
- أيضا يمكن من خلال التطبيق مشاركة الكثير من الملفات في وقت واحد.
- إرسال ملفات فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت.
- وكذلك إرسال ملفات صوتية بحجم يصل إلى 100 ميجا بايت.
- قم بإرسال الصور والمحتوي لجهات الاتصال، وذلك مع الحفاظ على جودتها الأصلية.
- يوجد خاصية إلغاء ومسح الرسائل في نفس الوقت، وأيضا يمكنك الاحتفاظ بالمحتوى المهم
- يمكنك إضافة مؤثرات صوتية، ويكون ذلك للصور والفيديوهات أيضا قبل مشاركتها.
- يمكن حلال الدرشة، الاستفادة من خلال خاصية التحكم والتي تكون في تغيير حجم وشكل الخط.
- أيضا يمكن الاستفادة من خاصية حفظ الحالات على الذاكرة الداخلية التي تكون بك.
- يمكن إخفاء آخر ظهورك ضمن تحديث التطبيق الجديد، وايضا قم بعرض علامات الرسائل غير المقروءة، ليزيد بذلك من خصوصيتك.