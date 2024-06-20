أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر مظلتي

الرعاية الاجتماعية تمثل جزءا أساسيا من السياسات الحكومية في العديد من الدول بما في ذلك العراق حيث تهدف إلى توفير الدعم والحماية للأفراد والأسر ذوي الاحتياجات الخاصة كما تشمل الرعاية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والبرامج التي تعنى بتلبية احتياجات الفئات الضعيفة والمحتاجة سواء كان ذلك عبر المساعدات المالية أو الدعم الصحي أو التدريب المهني أو الرعاية للأيتام والمسنين في العراق حيث توفر منصة مظلتي إطارا للتفاعل بين الجهات المعنية والمواطنين لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة بما في ذلك الوجبة الأخيرة والمساعدات النقدية والطبية والأخرى.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

هناك عدة تسهيلات الوصول إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2024 والتي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر منصتها الإلكترونية كل ماعليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت للدخول الى الموقع اضغط هنا

قم بتسجيل الدخول باستخدام الرمز البصري للتحقق.

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختر اسماء الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة الأخيرة من القائمة المتاحة.

أدخل البيانات المطلوبة وانقر على زر التحقق.

انتظر حتى يتم عرض قائمة المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

الشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية لقبول طلبات التقديم على الدعم تشمل النقاط التالية: