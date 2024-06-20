أحدث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman الموسم السادس عبر القنوات الناقلة بجوده عالية hd

يعتبر موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 Kurulus Osman الموسم السادس، من أكثر ما يهم عشاق وجماهير المسلسل التركي، وكذلك يعتبر حديث الساعات الماضية، حيث يتساءل الجمهور عن موعد عرض الموسم الجديد من المؤسس عثمان، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول موعد نقل وعرض المسلسل على شاشة قناة اي تي في التركية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

حيث انتهي عرض الموسم الخامس من المسلسل التركي المؤسس عثمان، مساء يوم الاربعاء الماضي، ولذلك فقد زادت التساؤلات حول وجود موسم جديد من المسلسل أم لا، وبالأخص إنه من أهم المسلسلات التركية، فيما أكدت شركة بوزداج فيلم، بأن الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، ستعرض مع بدء عرض موسم المسلسلات، على قناة اي تى فى التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لنقل مسلسل قيامة عثمان

كما إن شاشات ATV التركية لم تؤكد حتى الأن عن موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي المؤسس عثمان، ولكن من المتوقع بان تكون خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر أو خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، كما إنه سيتم عرض المسلسل على تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي يكون هو: ترك سات

التردد يكون هو: 11628

معدل الاستقطاب يكون هو: افقي

الترميز يكون هو: 27500

الجودة يكون هو: اتش دي

معدل التصحيح يكون هو: 5/6

أو

القمرالصناعي يكون هو: نايل سات

التردد يكون هو: 12034

معدل التصحيح يكون هو: 3/4

الاستقطاب يكون هو: افقي

الترميز يكون هو: 27500

أو