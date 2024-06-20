فعلها الآن خصوصيتك على واتساب.. كيفية إخفاء حالة المتصل الآن بعد التحديث الأخير

مع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام تطبيقات الرسائل الفورية مثل واتساب أصبحت خصوصية الأفراد وطرق إدارة الحالة الظاهرة أمورا تثير اهتمام المستخدمين بشكل كبير أحد هذه الأمور هو كيفية اخفاء حالة متصل الآن في واتساب بعد التحديث الأخير حيث توفر التطبيقات المتطورة خيارات متنوعة لضبط خصوصية الحسابات والتفاعلات الشخصية عبر الإنترنت هذا الموضوع يعكس التوازن بين الرغبة في البقاء متصلا ومتواصلا مع الأصدقاء والعائلة وبين الحفاظ على الخصوصية والتحكم في الظهور على الشبكات الاجتماعية الرقمية.

كيف اخفي متصل الآن على تطبيق واتس

بعد التحديث الأخير لتطبيق واتساب أصبحت خيارات اخفاء حالة متصل الآن أكثر تعقيدا ومع ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستفادة من الخدمة:

قم بفتح التطبيق على هاتفك.

اضغط على زر القائمة (الثلاث نقاط في أعلى الزاوية اليمنى) ثم اختر الإعدادات.

اختر الخصوصية من القائمة.

في قسم حالتي اختر منشوراتك لتعديل إعدادات الخصوصية المتعلقة بالظهور في واتساب.

في القسم الخاص بـ المنشورات قد يكون هناك خيار لإخفاء حالة متصل الآن.

اختر هذا الخيار إذا كان متاحا وفعله للإخفاء.

في حالة عدم وجود خيار واضح لاخفاء متصل الان اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الشاشة واختر الإعدادات.

سبب البقاء مخفيا على الواتس أب

الأسباب التي قد تدفع الأشخاص للبقاء مخفيين على واتساب قد تتضمن: