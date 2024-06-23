“اتفرج علي أحدث كرتون”.. تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات بجودة عالية

يرغب الكثير من الآباء والأمهات في معرفة تردد قناة توم وجيري 2024 لأطفالهم، حيث تعتبر القناة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في بث محتوى متنوع موجه للأطفال، وتهتم القناة بتحديث ترددها بشكل مستمر لضمان جودة الصوت والصورة لمتابعيها، وقد نجحت القناة في تحقيق نسبة مشاهدة عالية في فترة قصيرة منذ انطلاقها، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على تردد قناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

يمكنكم أيضا الاستمتاع بجميع البرامج والمحتويات المتنوعة التي تقدمها قناة توم وجيري من خلال ضبط التردد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة البث: HD.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجذب انتباه العديد من الأطفال، كما تعرض القناة برامج متنوعة تناسب جميع الأعمار، مما يساهم في تنمية القدرات العقلية للأطفال، لمتابعة القناة يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة توم وجيري

تعرض القناة محتواها على مدار اليوم الكامل، أي طوال 24 ساعة.

تقوم بعرض الأفلام الكرتونية بجودة عالية.

خطوات تنزيل القناة على جهاز الرسيفر

لمتابعة برامجك المفضلة وأفلام الكرتون، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لاستقبال قناة توم وجيري الجديدة، وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية: