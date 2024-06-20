“لعشاق الألعاب” جميع شفرات لعبة جاتا 5 للهاتف والبلاي ستيشن والكمبيوتر “شفرات جديدة وأسرار لا تقاوم”

تعتبر لعبة جاتا 5 (GTA V) واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، بفضل عالمها المفتوح المليء بالمغامرات والإثارة، تتنوع المهام والأحداث داخل اللعبة، مما يوفر تجربة لعب غنية وممتعة، ولكن للحصول على تجربة أكثر تميزًا وإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، يلجأ العديد من اللاعبين إلى استخدام شفرات لعبة جاتا 5 تتيح هذه الشفرات للاعبين الاستفادة من مزايا إضافية مثل الأسلحة المتقدمة، المركبات السريعة، القدرات الخاصة، وغيرها الكثير، في هذا المقال، سنتناول أبرز شفرات جاتا 5 وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من اللعبة.

شفرات غش لعبة GTA 5 عبر الهاتف المحمول

الهواتف المحمولة الاسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)

وضع السكر: 1-999-547-861 (LIQUOR)

الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)

ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)

الحركة السريعة: 1-999-228-8463 (CATCH ME)

السباحة السريعة: 1-999-468-44557 (حصلت على الخياشيم)

الرصاص المشتعل: 1-999-462-363-4279 (فوري)

لا تقهر: 1-999-724-654-5537 (PAIN KILLER)

المستوى المطلوب الأدنى: 1-999-529-93787 (محامي أعلى)

اعلى مستوى درع وصحة: 1-999-887-853 (TURTLE)

المظلة: 1-999-759-3483 (سكاي دايف)

رفع المستوى المطلوب: 1-999-384-48483 (هارب)

إعادة الشحن: 1-999-769-3787 (POWER UP)

Skyfall الهبوط: 1-999-759-3255 (SKY FALL)

التصويب بالحركة البطيئة: 1-999-332-3393 (العين الميتة)

القفز الفائق: 1-999-467-8648 (نأمل في ذلك)

الأسلحة: 1-999-866-587 (أداة)

الحصول على مركبة BMX المميزة: 1-999-226-348 (BANDIT)

الحصول على مركبة الصقر: 1-999-289-9633 (BUZZ OFF)

الحصول على مركبة: 1-999-465-3461 (حفرة في 1)

الحصول على مركبة: 1-999-266-38 (COMET)

الحصول على مركبة طائرة دودو: 1-999-398-4628 (EXTINCT)

الحصول على مركبة أوديث: 1-999-332-84227 (DEATHCAR)

تفرخ المنفضة: 1-999-359-77729 (FLY SPRAY)

الحصول على مركبة كراكن Sub: 1-999-282-2537

الحصول على مركبة ليمو: 1-999-846-39663 (فينيود)

الحصول على PCJ-600 الجديد: 1-999-762-538 (صاروخ)

الحصول على مركبة Rapid GT المميزة : 1-999-727-4348

الحصول على مركبة سانشيز: 1-999-633-7623 (على الطرق الوعرة)

لعبة Stunt Plane الجديدة: 1-999-227-678-676 (BARN STORM)

تفرخ Trashmaster المحطمة: 1-999-872-433

تغيير الطقس: 1-999-625-348-7246 (اجعلها تمطر)

وضع المخرج: 1-999-578-25368 (JR TALENT)

جاذبية القمر: 1-999-356-2837 (عائم)

السيارات الزلقة: 1-999-766-9329 (سنوداي)

التصوير بالحركة البطيئة: 1-999-756-966 (التصوير البطيء)

شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الكمبيوتر

شفرة القوة: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE

شفرة الموت: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1

شفرة للحصول على الأسلحة: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1

شفرة إخفاء نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT

شفرة إظهار نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

شفرة جعل أسلحتك أكثر قوة: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1

شفرة لجعل ضربة يدك قوية: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2

شفرة التصويب: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X

شفرة زيادة السرعة: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE

شفرة سباق الأسماك : LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT

شفرة الحصول على مظلة: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1

شفرات غش لعبة GTA 5 على بلايستيشن 4 و5 القياسية