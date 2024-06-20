“لعشاق الألعاب” جميع شفرات لعبة جاتا 5 للهاتف والبلاي ستيشن والكمبيوتر “شفرات جديدة وأسرار لا تقاوم”

تعتبر لعبة جاتا 5 (GTA V) واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، بفضل عالمها المفتوح المليء بالمغامرات والإثارة، تتنوع المهام والأحداث داخل اللعبة، مما يوفر تجربة لعب غنية وممتعة، ولكن للحصول على تجربة أكثر تميزًا وإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، يلجأ العديد من اللاعبين إلى استخدام شفرات لعبة جاتا 5 تتيح هذه الشفرات للاعبين الاستفادة من مزايا إضافية مثل الأسلحة المتقدمة، المركبات السريعة، القدرات الخاصة، وغيرها الكثير، في هذا المقال، سنتناول أبرز شفرات جاتا 5 وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من اللعبة.
شفرات غش لعبة GTA 5 عبر الهاتف المحمول
- الهواتف المحمولة الاسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)
- وضع السكر: 1-999-547-861 (LIQUOR)
- الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)
- ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)
- الحركة السريعة: 1-999-228-8463 (CATCH ME)
- السباحة السريعة: 1-999-468-44557 (حصلت على الخياشيم)
- الرصاص المشتعل: 1-999-462-363-4279 (فوري)
- لا تقهر: 1-999-724-654-5537 (PAIN KILLER)
- المستوى المطلوب الأدنى: 1-999-529-93787 (محامي أعلى)
- اعلى مستوى درع وصحة: 1-999-887-853 (TURTLE)
- المظلة: 1-999-759-3483 (سكاي دايف)
- رفع المستوى المطلوب: 1-999-384-48483 (هارب)
- إعادة الشحن: 1-999-769-3787 (POWER UP)
- Skyfall الهبوط: 1-999-759-3255 (SKY FALL)
- التصويب بالحركة البطيئة: 1-999-332-3393 (العين الميتة)
- القفز الفائق: 1-999-467-8648 (نأمل في ذلك)
- الأسلحة: 1-999-866-587 (أداة)
- الحصول على مركبة BMX المميزة: 1-999-226-348 (BANDIT)
- الحصول على مركبة الصقر: 1-999-289-9633 (BUZZ OFF)
- الحصول على مركبة: 1-999-465-3461 (حفرة في 1)
- الحصول على مركبة: 1-999-266-38 (COMET)
- الحصول على مركبة طائرة دودو: 1-999-398-4628 (EXTINCT)
- الحصول على مركبة أوديث: 1-999-332-84227 (DEATHCAR)
- تفرخ المنفضة: 1-999-359-77729 (FLY SPRAY)
- الحصول على مركبة كراكن Sub: 1-999-282-2537
- الحصول على مركبة ليمو: 1-999-846-39663 (فينيود)
- الحصول على PCJ-600 الجديد: 1-999-762-538 (صاروخ)
- الحصول على مركبة Rapid GT المميزة : 1-999-727-4348
- الحصول على مركبة سانشيز: 1-999-633-7623 (على الطرق الوعرة)
- لعبة Stunt Plane الجديدة: 1-999-227-678-676 (BARN STORM)
- تفرخ Trashmaster المحطمة: 1-999-872-433
- تغيير الطقس: 1-999-625-348-7246 (اجعلها تمطر)
- وضع المخرج: 1-999-578-25368 (JR TALENT)
- جاذبية القمر: 1-999-356-2837 (عائم)
- السيارات الزلقة: 1-999-766-9329 (سنوداي)
- التصوير بالحركة البطيئة: 1-999-756-966 (التصوير البطيء)
شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة على الكمبيوتر
- شفرة القوة: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
- شفرة الموت: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
- شفرة للحصول على الأسلحة: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
- شفرة إخفاء نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
- شفرة إظهار نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- شفرة جعل أسلحتك أكثر قوة: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
- شفرة لجعل ضربة يدك قوية: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
- شفرة التصويب: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
- شفرة زيادة السرعة: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
- شفرة سباق الأسماك : LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
- شفرة الحصول على مظلة: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
شفرات غش لعبة GTA 5 على بلايستيشن 4 و5 القياسية
- تغيير الطقس: R2 ، X ، L1 ، L1 ، L2 ، L2 ، L2 ، مربع
- وضع السكر: مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، يسار
- ذخيرة متفجرة: يمين ، مربع ، X ، يسار ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يمين ، L1 ، L1 ، L1
- ضربات اليد المتفجرة: يمين ، يسار ، X ، مثلث ، R1 ، دائرة ، دائرة ، دائرة ، L2
- لعب سريع: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، L2 ، L1 ، مربع
- السباحة السريعة: يسار ، يسار ، L1 ، يمين ، يمين ، R2 ، يسار ، L2 ، يمين
- الرصاص المشتعل: L1، R1، مربع، R1، يسار ، R2، R1، يسار ، مربع، يمين ، L1، L1
- أعط الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1
- لا تقهر (لمدة 5 دقائق): يمين ، X ، يمين ، يسار ، يمين ، R1 ، يمين ، يسار ، X ، مثلث
- جر أقل للمركبة: مثلث ، R1 ، R1 ، يسار ، R1 ، L1 ، R2 ، L1
- المستوى المطلوب الأدنى: R1 ، R1 ، دائرة ، R2 ، يمين ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين ، يسار
- الحد الأقصى للصحة والدرع: الدائرة ، L1 ، المثلث ، R2 ، X ، المربع ، الدائرة ، اليمين ، المربع ، L1 ، L1 ، L1
- جاذبية القمر: يسار ، يسار ، L1 ، R1 ، L1 ، يمين ، يسار ، L1 ، يسار
- المظلة: يسار ، يمين ، L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، R2 ، يسار ، يسار ، يمين ، L1
- رفع مستوى المطلوب: R1 ، R1 ، دائرة ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين
- إعادة الشحن: X ، X ، مربع ، R1 ، L1 ، X ، يمين ، يسار ، X
- سقوط Skyfall السماء: L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين ، L1 ، L2 ، R1 ، R2 ، يسار ، يمين ، يسار ، يمين
- الحركة البطيئة: مثلث ، يسار ، يمين ، يمين ، مربع ، R2 ، R1
- التصويب بالحركة البطيئة: مربع ، L2 ، R1 ، مثلث ، يسار ، مربع ، L2 ، يمين ، X
- القفز الفائق: يسار ، يسار ، مثلث ، مثلث ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، R1 ، R2
- الأسلحة: مثلث ، R2 ، يسار ، L1 ، X ، يمين ، مثلث ، أسفل ، مربع ، L1 ، L1 ، L1
- الحصول على BMX: يسار ، يسار ، يمين ، يمين ، يسار ، يمين ، مربع ، دائرة ، مثلث ، R1 ، R2
- الحصول على مركبة Buzzard: الدائرة ، الدائرة ، L1 ، الدائرة ، الدائرة ، الدائرة ، L1 ، L2 ، R1 ، المثلث ، الدائرة ، المثلث
- الحصول على مركبة Caddy: الدائرة ، L1 ، اليسار ، R1 ، L2 ، X ، R1 ، L1 ، الدائرة ، X
- الحصول على مركبة كوميت: R1، دائرة، R2، يمين، L1، L2، X، X، مربع، R1
- الحصول على مركبة: يمين ، يسار ، R1 ، R1 ، R1 ، يسار ، مثلث ، مثلث ، X ، دائرة ، L1 ، L1
- الحصول على مركبة داستر: R2 ، يمين ، L2 ، يسار ، يسار ، R1 ، L1 ، دائرة ، يمين
- الحصول على مركبة PCJ-600 الجديدة: R1 ، يمين ، يسار ، يمين ، R2 ، يسار ، يمين ، مربع يمين ، L2 ، L1 ، L1
- الحصول على مركبة Rapid GT المميزة: R2 ، L1 ، دائرة ، يمين ، L1 ، R1 ، يمين ، يسار ، دائرة ، R2
- الحصول على مركبة سانشيز: الدائرة ، X ، L1 ، الدائرة ، الدائرة ، L1 ، الدائرة ، R1 ، R2 ، L2 ، L1 ، L1
- الحصول على Stunt Stunt: دائرة ، يمين ، L1 ، L2 ، يسار ، R1 ، L1 ، L1 ، يسار ، يسار ، X ، مثلث
- الحصول على Trashmaster: الدائرة ، R1 ، الدائرة ، R1 ، يسار ، يسار ، R1 ، L1 ، دائرة ، يمين