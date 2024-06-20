مبروووك.. الان نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول فى العراق عبر موقع نتائجنا جميع المحافظات PDF

نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024، فبعد انتهاء الامتحانات، توجه طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق بالبحث عبر محركات البحث جوجل، من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول والتي ستؤثر بشكل كبير على مستقبلهم، الامر الذي جعل وزارة التربية العراقية الإعلان عبر موقعها الرسمي عن موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة كما وضحت الطريقة الإلكترونية لاستخراج هذه النتائج من خلال موقع “نتائجنا” المعتمد.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول:

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024 ستكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، والتي بدأت رسميًا في كافة اللجان والإدارات الامتحانية يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن لجان المراجعة تقوم بعملها بدقة شديدة، لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون زيادة أو نقصان. وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات، ستتم إتاحة النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، أو على موقع “نتائجنا” المعتمد من الوزارة.

رابط نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا 2024:

يزداد البحث والإقبال يومًا بعد يوم من قبل آلاف الطلاب عن رابط استخراج نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024. وللحصول على النتائج، فإن الخطوات هي كما يلي: