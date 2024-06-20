منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 … شروط الحصول على الدعم وماهي خطوات التسجيل

في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة ودعمها تقدم الوكالة الوطنية منحة مخصصة للنساء الماكثات في المنزل لعام 2024 حيث تهدف هذه المنحة إلى توفير الدعم المالي والمساعدة للنساء اللواتي لا يمتلكن دخلا ثابتا مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص أفضل للنساء للمشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال تقديم هذا الدعم حيث تسعى الوكالة الوطنية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وضمان حصول النساء على الموارد اللازمة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

خطوات التسجيل فى منحة المرأة الماكثة

يجب على المرأة الذهاب إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية.

بعد الدخول إلى الموقع يجب الانتقال إلى قسم منحة البطالة.

ضمن قسم منحة البطالة يجب اختيار خيار منحة المرأة الماكثة في المنزل.

يجب التأكد من أن المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس.

يجب على المرأة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

يجب تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدمة سواء كانت أرملة أو مطلقة.

يجب الضغط على زر إرسال البيانات وانتظار مراجعة الطلب.

شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل

الوكالة الوطنية قد حددت شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024 بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة فمن أهم هذه الشروط: