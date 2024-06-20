“أحداث مذهلة” قيامة عثمان الجزء السادس.. القنوات الناقلة وموعد نزوله وتوقعات الجزء الجديد

لا يزال المسلسل الدرامي التركي “المؤسس عثمان” يجذب المشاهدين عالميًا، وخاصة في الوطن العربي، باعتبارها واحدة من الأعمال الدرامية التركية الأكثر شعبية، فقد اكتسبت شهرة وإشادة هائلة خلال مواسمها الخمسة السابقة، ينتظر المعجبون الموسم السادس بفارغ الصبر، والذي يَعِد بالتعمق أكثر في الملحمة التاريخية لعثمان الأول، مؤسس الإمبراطورية العثمانية، بأحداث مؤثرة لا تُنسى.

موعد نزول قيامة عثمان الجزء السادس وتوقعات الجزء الجديد

من المقرر أن يتم عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان بنهاية أغسطس 2024، حسبما أعلنت شركة الإنتاج، ويرتفع الترقب حيث من المتوقع أن يستمر المسلسل في تصوير كفاح عثمان الأول من أجل تأسيس إمبراطوريته ومواجهة مختلف الخصوم الداخليين والخارجيين، تجري حاليًا تغييرات واسعة النطاق في تصميمات المجموعة وإدخال أعضاء جدد للتوافق مع تطورات الحبكة القادمة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان وجدول عرضه

بفضل سردها التاريخي الغني وشعبيتها الواسعة، تستمر “المؤسس عثمان” في إثارة اهتمام المشاهدين على مستوى العالم، ويعد الموسم السادس القادم بتقديم المزيد من الحلقات المثيرة، مما يعزز مكانته كظاهرة ثقافية في التلفزيون التركي، سيكون المسلسل متاحًا للمشاهدة عبر الإنترنت، كما سيتم بثه على عدة قنوات فضائية منها:

قناة الفجر الجزائر:

القمر الصناعي : النايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

قناة atv التركية:

التردد: 10769

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

سيتم بث الحلقات أسبوعيًا، كل يوم أربعاء الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي ،سيتم بث النسخ العربية المدبلجة الساعة 11:00 مساءً على قناة الفجر الجزائرية، مما يضمن وصولها إلى جمهور أوسع.