“اكتشفها” تسريبات خريطة جاتا 6 Grand Theft Auto وخريطة جديدة بعناصر واقعية وأهم الشفرات للاعبين

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف منوعات
“اكتشفها” تسريبات خريطة جاتا 6 Grand Theft Auto وخريطة جديدة بعناصر واقعية وأهم الشفرات للاعبين
تسريبات خريطة جاتا 6

بعد انتظار دام عشر سنوات، أخيرًا تم الكشف عن النسخة الجديدة من لعبة جاتا GTA بعرض مثير أثار حماس الملايين من عشاق اللعبة، ماذا يمكن توقعه من أحدث تسريبات خريطة جاتا 6؟ دعونا نلقي نظرة أقرب على أحدث التطورات في هذا في جاتا 6، من المتوقع أن تتمتع لعبة Grand Theft Auto 6 بأكبر خريطة على الإطلاق بين ألعاب روكستار، حسب التسريبات التي ظهرت في العرض الترويجي، يتضمن هذا الخريطة شوارع ومدن وتضاريس متنوعة، بالإضافة إلى جزر متصلة ومنفصلة، مما يعد تطورًا كبيرًا في عالم ألعاب جاتا.

تسريبات خريطة جاتا 6 Grand Theft Auto

بناءً على مشروع Project Americas، الذي ابتكره عشاق اللعبة، تم طرح تصميم تخيلي لخريطة جديدة للعبة GTA 6، يتضمن التصميم الجزيرة المشهورة برمودا، وهو عنصر يشير إلى وجود العديد من الأسرار المثيرة في اللعبة.

يتمتع المشجعون بفرصة للاستمتاع بتجربة جديدة مع إصدار GTA 6، حيث يتوقعون أن يكون حجم اللعبة وتفاصيلها الشيقة الأكبر من أي وقت مضى.

من المنتظر أن تقدم روكستار العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة في هذا الإصدار الجديد، مما يزيد من تشويق اللاعبين وفضولهم لاستكشاف عالم اللعبة الجديد.

10 حيوانات تم تأكيد وجودها في GTA 6

  1. كلب Miniature Pincher.
  2. إغوانة خضراء.
  3. التمساح الأمريكي.
  4. سلاحف بحرية “Loggerhead”.
  5. دلافين Bottlenose.
  6. سمك قرش Tiger.
  7. البجع البني.
  8. بجع فلامنغو الأمريكي.
  9. كلب روتويلر.
  10. البط المرقط.

شفرات لعبة جاتا 2024 للاعبين

شفرات GTA Vice City للاعبكود الشفرةشفرات البلاي ستيشن

شفرات الاكس بوكس

أسلحة خفيفةTHUGSTOOLSR2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UPRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
أسلحة قويةPROFESSIONALTOOLSR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

أسلحة ثقيلةNUTTERTOOLSR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كاملPRECIOUSPROTECTIONR1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

 

RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

 

صحة كاملةASPIRINER1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
تقليل الصحةICANTTAKEITANYMORERIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.

 

Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

 

جعل الشرطة تطاردكYOUWONTTAKEMEALIVER1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
الهروب من الشرطةLEAVEMEALONER1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
تغيير الملابسSTILLLIKEDRESSINGUP RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHTRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
تغيير شخصية اللاعب لشكل لانسLOOKLIKELANCECIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
تغيير شخصية اللاعب لشكل كينMYSONISALAWYERRIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
تغيير شخصية اللاعب لشكل جيززROCKANDROLLMANDOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
تغيير شخصية اللاعب لشكل سونيIDONTHAVETHEMONEYSONNYL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتينWELOVEOURDICKR1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيلONEARMEDBANDIT RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLERight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديسFOXYLITTLETHINGR2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, TriangleRT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردوCHEATSHAVEBEENCRACKEDL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
اظهار دبابةPANZERCIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
اظهار سيارة 1TRAVELINSTYLEUP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2

 

Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT

 

اظهار سيارة 2GETTHEREQUICKLYDOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFTDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREVERYFASTINDEEDR1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1

 

RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

 

اظهار سيارة سباق 2GETTHEREAMAZINGLYFASTR2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
اظهار سيارة دفنTHELASTRIDEDOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHTDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
اظهار سيارة فرقة موسيقيةROCKANDROLLCARR2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة قمامةRUBBISHCARCIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة سريعةGETTHEREFASTRIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFTRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
اظهار سيارة جولفBETTERTHANWALKINGCIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
جعل السيارات مخفيةWHEELSAREALLINEEDTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
تفجير كل المركباتBIGBANGR2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
السيارات تمشي على الماءSEAWAYSRIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل كل السيارات وردية اللونAHAIRDRESSERSCARCIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
جعل كل السيارات سوداء اللونIWANTITPAINTEDBLACKCIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
تقليل الجاذبيةCOMEFLYWITHMERIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرةLOADSOFLITTLETHINGSR1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARERB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
رفع مستوى القيادةGRIPISEVERYTHINGTriangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
الجو مشمسALOVELYDAYR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
الجو شبه مغيمAPLEASANTDAYR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو ملئ بالغيومABITDRIEGR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو عاصفCATSANDDOGSR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
الجو ملئ بالضبابCANTSEEATHING R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, XRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
تسريع كل الحركة باللعبةONSPEEDTRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
ابطاء كل الحركة باللعبةBOOOOOORING TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.Y, Up, Right, Down, X, RT, R
تسريع الوقتLIFEISPASSINGMEBYCIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
المواطنون يتقاتلون بين بعضهمFIGHTFIGHTFIGHTDOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
المواطنون يقاتلونكNOBODYLIKESMEDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
اظهار مستوى اقبال الشرطة عليكCHASESTATR2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضرGREENLIGHTRIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
الفتيات يلاحقن اللاعبFANNYMAGNETCIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLEB, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
كل الفتيات يحملن أسلحةCHICKSWITHGUNSRight,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,XRight, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
المواطنون يحملون أسلحةOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

باختصار، تثير لعبة GTA 6 التوقعات والحماس بفضل تسريبات جاتا 6 المثيرة وتوقعات اللاعبين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب انتظارًا في عالم ألعاب الفيديو.

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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