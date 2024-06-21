“اكتشفها” تسريبات خريطة جاتا 6 Grand Theft Auto وخريطة جديدة بعناصر واقعية وأهم الشفرات للاعبين

10 حيوانات تم تأكيد وجودها في GTA 6
- كلب Miniature Pincher.
- إغوانة خضراء.
- التمساح الأمريكي.
- سلاحف بحرية “Loggerhead”.
- دلافين Bottlenose.
- سمك قرش Tiger.
- البجع البني.
- بجع فلامنغو الأمريكي.
- كلب روتويلر.
- البط المرقط.
شفرات لعبة جاتا 2024 للاعبين
|شفرات GTA Vice City للاعب
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
شفرات الاكس بوكس
|أسلحة خفيفة
|THUGSTOOLS
|R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|أسلحة قوية
|PROFESSIONALTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة ثقيلة
|NUTTERTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|درع كامل
|PRECIOUSPROTECTION
|R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|صحة كاملة
|ASPIRINE
|R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|تقليل الصحة
|ICANTTAKEITANYMORE
|RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
|Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
|جعل الشرطة تطاردك
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
|الهروب من الشرطة
|LEAVEMEALONE
|R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|تغيير الملابس
|STILLLIKEDRESSINGUP
|RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT
|Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|LOOKLIKELANCE
|CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1
|B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
|تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|MYSONISALAWYER
|RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1
|Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|ROCKANDROLLMAN
|DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X
|Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|IDONTHAVETHEMONEYSONNY
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|WELOVEOURDICK
|R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1
|RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|ONEARMEDBANDIT
|RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
|Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|FOXYLITTLETHING
|R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle
|RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
|CHEATSHAVEBEENCRACKED
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|اظهار دبابة
|PANZER
|CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|اظهار سيارة 1
|TRAVELINSTYLE
|UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
|Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
|اظهار سيارة 2
|GETTHEREQUICKLY
|DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
|Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
|اظهار سيارة سباق 1
|GETTHEREVERYFASTINDEED
|R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|اظهار سيارة سباق 2
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
|اظهار سيارة دفن
|THELASTRIDE
|DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
|Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
|اظهار سيارة فرقة موسيقية
|ROCKANDROLLCAR
|R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة قمامة
|RUBBISHCAR
|CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة سريعة
|GETTHEREFAST
|RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT
|Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
|اظهار سيارة جولف
|BETTERTHANWALKING
|CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X
|B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|جعل السيارات مخفية
|WHEELSAREALLINEED
|Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
|تفجير كل المركبات
|BIGBANG
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|السيارات تمشي على الماء
|SEAWAYS
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل كل السيارات وردية اللون
|AHAIRDRESSERSCAR
|CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.
|B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
|جعل كل السيارات سوداء اللون
|IWANTITPAINTEDBLACK
|CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.
|B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
|تقليل الجاذبية
|COMEFLYWITHME
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|LOADSOFLITTLETHINGS
|R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE
|RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
|رفع مستوى القيادة
|GRIPISEVERYTHING
|Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
شفرات GTA Vice City متنوعة
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|الجو مشمس
|ALOVELYDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|الجو شبه مغيم
|APLEASANTDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو ملئ بالغيوم
|ABITDRIEG
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو عاصف
|CATSANDDOGS
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|الجو ملئ بالضباب
|CANTSEEATHING
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|تسريع كل الحركة باللعبة
|ONSPEED
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|BOOOOOORING
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.
|Y, Up, Right, Down, X, RT, R
|تسريع الوقت
|LIFEISPASSINGMEBY
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|FIGHTFIGHTFIGHT
|DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
|Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
|المواطنون يقاتلونك
|NOBODYLIKESME
|Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
|Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|CHASESTAT
|R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
|تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|GREENLIGHT
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|FANNYMAGNET
|CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|كل الفتيات يحملن أسلحة
|CHICKSWITHGUNS
|Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X
|Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
|المواطنون يحملون أسلحة
|OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
|R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
|RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
باختصار، تثير لعبة GTA 6 التوقعات والحماس بفضل تسريبات جاتا 6 المثيرة وتوقعات اللاعبين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب انتظارًا في عالم ألعاب الفيديو.