“استعلام spa.gov.iq” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة العراق وما سبب تأخرها

أعلنت الجهات المعنية في العراق عن اقتراب الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، وذلك بهدف مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وللحصول على الرعاية الاجتماعية، يجب على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط والأحكام التي حددتها الجهات المعنية، سنستعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الأسماء، الشروط الواجب توافرها للحصول على الرعاية، وأحدث الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة بالعراق باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي. قم بإدخال اسم المستخدم، كلمة المرور، ورقم الهوية. سجل رقم الوجبة وأدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة. انقر على أيقونة “بحث” لعرض النتائج. سيتم الرد بمجرد إعلان الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حددت وزارة العمل في العراق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الرعاية الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، تشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ويقيم بشكل كامل على الأراضي العراقية.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المستفيدة لا يقل عن 4 أفراد.

عمر المتقدم من الرجال يجب أن يتراوح بين 18 و60 عاماً.

عمر المتقدمة من النساء يجب أن يتراوح بين 15 و55 عاماً.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا من أي برامج دعم مقدمة من التأمينات الاجتماعية أو برامج الصحة.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

عدم الانتماء لأي من دور الإيواء أو السجون.

تهدف الرعاية الاجتماعية في العراق إلى دعم المواطنين الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية، وتسعى الحكومة باستمرار إلى تحسين وتطوير هذا النظام لضمان حياة كريمة للمواطنين.