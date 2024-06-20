“مفاجأة الجزء السادس” موعد نزول المؤسس عثمان الجزء 6 والتوقعات حوله وتردد القنوات الناقلة له

نعرض لكم موعد نزول المؤسس عثمان الجزء 6 والتوقعات حوله على قناة الفجر الجزائرية وهي واحدة من أبرز القنوات التي تبث المسلسلات التركية الشهيرة، محققةً شعبية كبيرة بين عشاق الدراما التاريخية، تحظى القناة بإعجاب واسع بفضل محتواها المتنوع والجذاب، وخاصةً عرضها لمسلسل “المؤسس عثمان” الذي يتناول نشأة الدولة العثمانية والتحديات التي واجهتها، في هذا المقال، سنستعرض أحدث ترددات قناة الفجر الجزائرية، وطرق تثبيت القناة، بالإضافة إلى توقعات الجزء السادس من مسلسل “المؤسس عثمان”.

موعد نزول المؤسس عثمان الجزء 6

ينتظر عشاق مسلسل “المؤسس عثمان” الجزء السادس بفارغ الصبر، من المتوقع أن يشهد هذا الجزء العديد من الأحداث المثيرة، بما في ذلك المزيد من التحديات التي ستواجه عثمان في مساعيه لتأسيس الدولة العثمانية، سيستمر المسلسل في تقديم قصص ملهمة حول الشجاعة والقيادة، مما يزيد من حماسة المتابعين.

من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء السادس من “المؤسس عثمان” في شهر أغسطس 2024، حيث تواصل القناة العمل على توفير أفضل جودة عرض وتجربة مشاهدة ممتعة لمتابعيها، باختيار قناة الفجر الجزائرية، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأفضل المسلسلات التركية والعربية، والبقاء على اطلاع بأحدث الترددات والمواعيد لمتابعة برامجهم المفضلة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكن مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية على الترددات التالية:

نايل سات:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: أفقي

عرب سات:

التردد: 12130

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي.

وأيضا يمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية على ترددها التالي:

التردد10769 .

الاستقطاب القناة: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن للمشاهدين متابعة قناة الفجر الجزائرية من خلال تنزيل التردد الجديد باتباع الخطوات التالية: