“فرصة عظيمة.. صرف فوري 61000 ريال لسداد الديون.. قرض شخصي للمتعثرين بشروط ميسرة أونلاين في وجود التزامات

قرض شخصي للمتعثرين بشروط ميسرة حتى إن كان الراتب متوسط أو قليل، ويمكنك الأن سداد ديونك بسهولة عبر تمويل شخصي من بنك الرياض بدون كفيل وبدون تحويل راتب، وبأقل نسبة ربح في المملكة العربية السعودية، والكثيرون ليس لديهم فكرة عن كيفية حل الديون، ولكن بنك الرياض يقدم حلول مثالية للتخلص من كافة العثرات حتى وإن كان لديك أقساط شهرية، ولذلك سوف نوضح في السطور التالية كيفية الحصول على قرض شخصي من الرياض وسداد ديونهم نهائيا على مدى خمس سنوات.

قرض شخصي للمتعثرين بشروط ميسرة

إذا كان راتبك 5300 ريال، فما هو مقدار القرض الشخصي الذي يمكنك الحصول عليه من بنك الرياض، حيث يتم دفع التزامات شهرية بقيمة 640 ريال، وإذا كنت موظف في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي، فيمكنك التقدم للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بدون كفيل بقيمة تصل إلى 61000 ريال سعودي، مع تقسيط مريح على مدى خمس سنوات بقسط شهري يصل إلى 1,126 ريال سعودي، وفي حالة تقليل الراتب الشهري سوف تقل قيمة القرض الشخصي من بنك الرياض، وايضا إذا زادت الالتزامات الشهرية عن القيمة المذكورة، فسوف يقل مبلغ التمويل الممكن الحصول عليه، وبالتالي يمكنك استخدام حاسبة القروض الشخصية لبنك الرياض وإدخال راتبك لمعرفة قيمة القرض الذي تستحقه.

كيف أقدم على تمويل شخصي بنك الرياض بدون تحويل راتب

يمكن تقديم طلب للحصول على قرض شخصي للمتعثرين بشروط ميسرة من بنك الرياض إلكترونيا وذلك عبر الخطوات التالية: