“الاستعلام من هنا”.. لينك نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول ومتى ستصدر النتائج في العراق لعام 2024

تشهد معدلات البحث عبر الإنترنت زيادة متواصلة بخصوص موعد وخطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول بصيغة PDF، وأعلنت وزارة التربية العراقية عن جاهزيتها لنشر النتائج في كافة محافظات العراق عبر موقعها الرسمي، يأتي ذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة التي استغرقت أسبوعين، حيث تم التأكيد على دقة وموضوعية التصحيح لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها بناء على أدائه في الامتحانات.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

تمكنت وزارة التربية العراقية من تقديم مختلف الخدمات للطلاب بشكل إلكتروني لتسهيل الاستفادة منها، للأشخاص الذين يرغبون في الاستفسار عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول لعام 2024 من خلال موقع نتائجنا في كافة المحافظات العراقية، يمكنهم اتباع بعض الخطوات عبر الإنترنت على النحو التالي:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول ثم النقر على صفحة الخدمات.

اختيار خدمة النتائج.

تحديد المرحلة الدراسية.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

إدراج اسم الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني للطالب.

النقر على زر البحث.

سيتم إصدار قوائم نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة للوصول إلى صفحة النتائج.

اختيار المرحلة والدور الذين ترغب بالاستفسار عنهما.

تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

النقر على زر (بحث)، للحصول على النتائج.

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية، عن استعدادها لعرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كل محافظات العراق، على الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة القادمة.

متى ستصدر نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول لعام 2024

بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الصف الثالث المتوسط في الدور الأول بعد بضعة أيام، سيتم الإعلان عن النتائج، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن فترة التصحيح والمراجعة لن تتجاوز 10 أيام، حيث يعمل فريق الكنترول بجد واجتهاد لإتمام رصد الدرجات بدقة عالية.