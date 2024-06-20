اطلع عليها الأن.. استخراج نتائج صفوف النقل في الكويت 2024 بالرقم المدني

يبحث الكثير من الطلاب في الكويت حاليا عن كيفية استخراج نتائج صفوف النقل لعام 2024 بشكل إلكتروني، إذ ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر ظهور النتائج، وحرصا من وزارة التربية والتعليم في الكويت على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وفرت الوزارة إمكانية الحصول على نتائج صفوف النقل لمختلف المراحل الدراسية عبر الإنترنت، هذا الإجراء يسهل على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكنهم استخراج النتائج من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

نتائج صفوف النقل 2024 في الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن الرابط الإلكتروني الذي سيتمكن الطلاب من خلاله من الاطلاع على نتائج صفوف النقل لعام 2024 باستخدام الرقم المدني فقط، يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لتطوير التعليم في الكويت وتحويله إلى نظام رقمي يتماشى مع العصر الحالي، وبهذه الطريقة، لم يعد من الضروري أن يذهب ولي الأمر إلى المدرسة لمعرفة نتيجة ابنه، بل يمكنه الآن الحصول عليها بالتفصيل وهو في البيت دون الحاجة إلى التنقل إلى أي مكان.

استخراج نتائج صفوف النقل 2024 بالكويت

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية توفير الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج صفوف النقل، كما يمكن تحميل تطبيق (سهل)، لاستخراج النتائج أيضا في حال واجهتم صعوبة في الحصول عليها عبر الموقع، لاستخراج النتيجة يرجى اتباع الخطوات التالية: