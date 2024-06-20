رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني اون لاين

تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية من النتائج المنتظرة بشدة مع بدء جميع أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات التحضيرية لتمكين إعلان ظهور هذه النتائج، وسوف يتم الإعلان عنها مباشرة بعد الانتهاء من الأعمال التحضيرية عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة، وأعلنت الجهات المسؤولة بأنه سوف يتم الاعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم الاعلان عن أسماء الطلاب مباشرة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح بدقة.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتيجة الدبلومات الفنية واحدة من النتائج المنتظرة التي سوف يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالاستعداد لإعلان نتائج الطلاب في جميع الأقسام، سواء كانت زراعة أو صناعة أو تجارة، وذلك في غضون أسبوع كحد أقصى بعد عيد الأضحى المبارك، وسوف تعمل الوزارة على رفع نتائج الطلاب عبر موقع بوابة التعليم الفني، وسوف نوضح لكم الأن الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك النتائج عبر الإنترنت.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الفنية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع نتائج الطلاب ستتاح عبر الإنترنت من خلال موقع بوابة التعليم الفني، لذلك سوف نوضح لكم الأن خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بسهولة تامة عن طريق اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

فتح موقع بوابة التعليم الفني.

اختر رمز الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

ابدأ بكتابة اسمك الرباعي في الخانة المخصصة لذلك.

سجل رقم هويتك فى الحقل المخصص لذلك.

اضغط على رمز الاستعلام لكي تظهر النتائج أمامك فورا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

بعدما بحث أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، وبعد أن انتهت لجان التصحيح من عمليات التصحيح في جميع المحافظات، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تتابع جميع الأعمال لضمان الشفافية في عملية التصحيح، وقد تقرر الإعلان عن النتيجة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سوف يتم اعتمادها رسميا، ثم يتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب.