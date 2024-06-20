موقع نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط الكرخ 1 الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني pdf

نتائج الثالث المتوسط الكرخ 1 الدور الاول 2024 في العراق من موقع نتائجنا تشهد حالة من البحث المستمر من قبل مئات الآلاف من الطلبة والطالبات الذين أنهوا امتحانات نهاية العام في الصف الثالث المتوسط خلال الأيام الماضية، الجميع في حالة ترقب لإعلان موعد النتائج ورابط استخراجها عبر الإنترنت بعد انتهاء عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في الأيام المقبلة بناءا على ما أُعلن مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق.

سنوفر لكم رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ 1 الدور الاول 2024 في العراق من الموقع الرسمي نتائجنا المعتمد، وموعد الإعلان عنها رسميا في جميع المحافظات العراقية. تابعونا لمزيد من التفاصيل.

نتائج الثالث المتوسط الكرخ 1 الدور الاول 2024

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 للدور الأول في العراق هو ما يشغل بال جميع الطلاب الذين أنهوا اختباراتهم خلال الأسبوع الماضي من هذا الشهر في مختلف المحافظات العراقية، فور انتهاء الاختبارات شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في عدد الباحثين عن موعد إعلان النتائج والتي من المتوقع أن تعلن خلال الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى المبارك حتى الآن، لا تزال عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة في عدة لجان امتحانية وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من موقع نتائجنا

بات الآن من السهل والبسيط على جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائجهم للدور الأول لعام 2024، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الدخول إلى رابط موقع نتائجنا واتباع الخطوات الموضحة أدناه: