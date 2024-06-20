متى اعلان نتائج البيام 2024 عبر وزارة التربية الوطنية 

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل من قبل الطلاب الجزائريين حول الموعد الخاص بمعرفة نتائج البيام 2024، وذلك بعد الإنتهاء رسميا من اداء الامتحانات وتأتي تلك الخطوة بعد الاعلان رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الموعد الرسمي الخاص بإعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر، وخلال مقالنا التالي نوضح التفاصيل الخاصة بنتائج البيام 2024 في الجزائر.
متى اعلان نتائج البيام 2024
قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن موعد إعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر، وذلك على لسان السيد وزير التربية الوطنية والذي قام بالإعلان عن أن الموعد الخاص بإعلان نتائج البيام سيكون يوم 29 من يونيو الجاري 2024 وذلك بعد الإنتهاء رسميا من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالامتحانات وذلك في جميع عموم الولايات الجزائرية.
استخراج نتائج البيام 2024 في الجزائر
قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن بعض الخطوات حتى يتمكن الطالب من استخراج نتائج البيام 2024 في الجزائر، وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي:
- اولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني الجزائري.
- ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية الوطنية.
- ثالثا: يقوم الطالب باختيار النتائج من القائمة الرئيسية.
- رابعا: يقوم الطالب بالضغط على الخانة الخاصة بنتائج شهادة التعليم المتوسط.
- خامسا: يقوم الطالب بتكملة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك مع التأكد من صحتها.
- سادسا: يقوم الطالب بالنقر على الخانة الخاصة بكلمة عرض النتيجة.
- سابعا: يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب كما يمكن للطالب تنزيل النتيجة الخاصة به مع الاحتفاظ بنسخة من تلك النتيجة.