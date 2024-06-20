“الأن”.. يمكن الاستعلام عن جميع نتائج الطلاب في المملكة السعودية بكافة المراحل عبر نظام نور 2024 noor.moe.gov.sa

يمكن الأن لجميع الطلاب في مختلف المستويات التعليمية في المملكة العربية السعودية البحث عن نتائجهم للعام الدراسي الحالي 2023/2024 و 1444/1445، من خلال نظام نور الإلكتروني على منصة التعليم نور التي وفرتها وزارة التعليم السعودية، بهدف تسهيل الوصول إلى النتائج ونشرها على الإنترنت.

رابط نظام نور لجميع المراحل برقم الهوية 1445

منصة نور تمثل تطويرا مهما في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تسمح بالاطلاع بسهولة على نتائج الطلاب في الفصل الثالث، بفضل هذه المنصة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأداء الأكاديمي بشكل شفاف، وهذا يعزز جودة التعليم ويسهم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 في تعزيز التعليم الرقمي، ومع استمرار التحسينات والتحديثات، ستبقى منصة نور أداة رئيسية في تحقيق التقدم والابتكار في مجال التعليم.

كيفية الاستفسار عن نتائج نظام نور للسنة الدراسية 2024

لتوفير المزيد من الوقت والجهد، وفرت وزارة التعليم السعودية رابط لنظام نور التعليمي الذي يسمح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالاطلاع على نتائج العام الدراسي 1445/2024 بسهولة تامة، يمكن الدخول إلى النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة نظام نور التعليمي.

أدخل بيانات تسجيل الدخول اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

إدخال رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة للتحقق من صحة هويتك وتأكيد أنك لست روبوت.

الضغط على زر تسجيل الدخول بمجرد إدخال البيانات الصحيحة، انقر على زر تسجيل الدخول.

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد باستخدام حساباتهم.

اختيار أيقونة التقارير بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة التقارير.

اختيار تنبيه بنتيجة الطالب ضمن التقارير، حدد الخيار المتعلق بتنبيه بنتيجة الطالب لعرض نتائج الطالب بالتفصيل.

التحقق من نتائج نظام نور باستخدام رقم الهوية الوطنية

بالإضافة إلى الوسيلة التقليدية للدخول، يمكن للأفراد الاستعلام عن نتائج نظام نور للعام الدراسي الحالي 1444/1445هـ 2023/2024م عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية، وهذه الطريقة تسهل على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسرعة وسهولة.